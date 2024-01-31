زيلينسكي يجبر على التراجع عن قرار إقالة القائد العام للجيش

كشفت تقارير إعلامية حدوث خلاف بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة سالوشني، ما أدى لمحاولات لم تنجح لإقالة الأخير. وتقول أوكرانيا إنها شنت هجوما جديدا بيد أن هناك تذمرا من غياب انجازات على الجبهة.

حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إقالة القائد العام للقوات المسلحة فاليري سالوشني، ولكنه رفض، كما رفض آخرون تولي المنصب، مما اضطر زيلينسكي إلى التراجع عن قراره، بحسب تقارير إعلامية. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية مساء أمس الثلاثاء (30 يناير/ كانون ثاني) عن ضباط رفيعي المستوى، أنه تم استدعاء سالوشني من أجل اجتماع شخصي مع زيلينسكي، أمس الأول الاثنين. وقام هناك بإخطار المستشارين الرئاسيين أن تقييمهم للوضع العسكري كان أكثر إيجابية مما كان يحدث بالفعل، وطُلب من سالوشني الاستقالة.

وجاء في التقرير أنه عندما رفض سالوشني، قال زيلينسكي إنه سيوقع مرسوما بإقالته. وأضاف التقرير أنه بعد أن رفض الخلفاء المحتملون تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة، اضطر زيلينسكي إلى التراجع عن قرار الإقالة واستمرار سالوشني في الوقت الحالي. كما أفادت "التايمز" بأن زيلينسكي اضطر إلى التراجع عن هذا القرار تحت ضغط من أمريكا وبريطانيا، ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى.

ويعتقد أن العلاقات بين زيلينسكي وسالوشني 50/ عاما/ يشوبها التوتر منذ أسابيع بسبب إخفاق الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا ضد روسيا.

وأعلنت أوكرانياأمس أنها شنّت هجوما سيبرانيا أخرج الخادم الالكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل وعطّل مؤقتا التبادل الداخلي للمعلومات. وجاء في بيان للاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن العملية "عطّلت خادم الاتصالات الخاص بوزارة الدفاع الروسية"، معلنة مسؤوليتها عنها. وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه المعلومات، علما بأن موسكو لم تصدر إلى الآن أي رد فعل. وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "الهجوم السيبراني قطع تبادل المعلومات بين وحدات وزارة الدفاع الروسية التي كانت تستخدم الخادم المشار إليه والموجود في موسكو". وأشارت إلى أن العملية "مستمرة".

بموازاة ذلك أفادت السلطات الروسية بأن عطلا طال مواقع إلكترونية عدة في البلاد سببه "مشكلة فنية". ولم يُشَر إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، وما من مؤشر يدل على وجود رابط بين ما أعلنته الاستخبارات العسكرية الأوكرانية والعطل الذي أفادت به السلطات الروسية.

من جهته وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن روسيا ضاعفت إنتاجها من الصواريخ المخصصة لأنظمتها للدفاع الجوي. وأدلى شويجو بهذه التصريحات خلال جولة تفقدية أجراها لمصانع الدفاع في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال، بحسب وزارته.

كما تم زيادة إنتاج قواذف إطلاقأنظمة الدفاع الجوي من طراز إس300- و بوك، ومن المقرر أن تدخل تلك الخدمة بحلول عام .2024 ولم يقدم الوزير أرقام الإنتاج الدقيقة.

وأظهر نظام الدفاع الجوي الروسي مؤخرا نقاط ضعف في استخدامه ضد المسيرات الأوكرانية التي تقترب من أهدافها . وألحقت ضربات المسيرات أضرارا بمحطة للغاز الطبيعي المسال على بحر البلطيق ومصفاة لتكرير النفط على البحر الأسود.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن شويجو تفقد أيضا إنتاج نظامين للأسلحة لا تستطيع أوكرانيا صدها: صواريخ إسكندر سطح - سطح وصواريخ كروز كاليبر المحمولة على متن السفن

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا، أ ف ب)