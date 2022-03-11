 الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ ″فيلقًا دوليًا″ للمتطوعين الأجانب | DW الأخبار | DW | 14.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ "فيلقًا دوليًا" للمتطوعين الأجانب

عشرات الآلاف من المتطوعين الأجانب يساعدون الأوكرانيين في محاربة الروس. وقد أنشأ الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما أسماه "الفيلق الدولي" للمتطوعين الأجانب.

مشاهدة الفيديو 02:51

المزيد من المركز الإعلامي

المصارعة الأوكرانية ديانا لاتس تتدرب في برلين بعد ان ساعدها مدربها في الفرار من لفيف إلى ألمانيا.

مستقبل غامض ينتظر الرياضة الأوكرانية بسبب الغزو الروسي 11.03.2022

قانون العودة الإسرائيلي يفسح المجال لآلاف اليهود الأوكرانيين للجوء إلى إسرائيل

إسرائيل تستقبل آلاف اليهود الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي 09.03.2022

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا ويرفعون شعارات مناهضة للغزو الروسي

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين احتجاجا على حرب أوكرانيا 14.03.2022

الأوكرانيون يدافعون ببسالة عن مدنهم على الرغم من التفوق العسكري الوضاح للروس

المدن الأوكرانية تتأهب للدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي 04.03.2022

المزيد DW الأخبار

توافق بين شولتس وإردوغان حول ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

شواتس وأردوغان يؤكدان على الحاجة إلى وقف إطلاق نار سريع بين روسيا وأوكرانيا 14.03.2022

ارتفعت أسعار معدن النيكل إلى ما هو أبعد من أي توقع منطقي، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية.

ارتفاع أسعار النيكل إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأوكرانية 14.03.2022

تصاعدت حدة المعارك في اليوم 19 من الغزو الروسي، لترتفع حصيلة الضحايا مع إعلان مقتل 17 شخصًا في قصف أوكراني على دونيتسك.

روسيا تصعّد هجماتها.. وبارقة أمل في المحادثات الثنائية 14.03.2022

تستعد مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود لهجوم محتمل من قبل القوات الروسية.

مدينة أوديسا، المطلة على البحر الأسود، تستعد لمواجهة أي هجوم روسي 14.03.2022

اقرأ أيضا

Anti-Kriegs-Demo in Berlin. Autor: Nikita Batalov/DW 13.3.2022

عشرات الآلاف يتظاهرون في ألمانيا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا 13.03.2022

شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين بوقف الحرب والسلام في أوكرانيا. ورغم القمع وتشدد السلطات شهدت موسكو ومدن روسية أخرى مظاهرات ضد هذه الحرب.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 11: A smart phone screen displays social media platforms' application icons of Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VK, Odnoklassniki, YouTube and Telegram in Moscow, Russia on February 11, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

الغزو الروسي لأوكرانيا في العالم الافتراضي: ملاحقات قضائية وحظر 12.03.2022

أعلنت موسكو أنها ستبدأ ملاحقات قانونية ضد شركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك وواتس آب، متهمة إياها بنشر "دعوات قتل" ضد الروس. هذا في وقت، وسع يوتيوب حظر وسائل الإعلام الممولة من روسيا ليشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا.

Links: TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via teleconference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, on March 3, 2022. - Russian President Vladimir Putin said Thursday that Moscow's advance in Ukraine is going according to plan and ordered large compensations for Russian soldiers killed in the invasion. (Photo by Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP) (Photo by ANDREY GORSHKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images) Rechts: KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 28: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF UKRAINE/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelensky makes a speech in Kyiv, Ukraine on February 28, 2022. Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

خمسة سيناريوهات ممكنة لمآلات الغزو الروسي لأوكرانيا 05.03.2022

يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها صعب. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضا محاطة بالغموض.

06.03.2022, Rheinland-Pfalz, Mainz: Teilnehmer stehen während einer Demonstration gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf dem Gutenbergplatz. Im Hintergrund ist der Mainzer Dom zu sehen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مظاهرات تعم المدن الأوروبية احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا 06.03.2022

تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلغراد وسكوبيه للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.