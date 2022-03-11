الرئيس الأوكراني زيلينسكي ينشئ "فيلقًا دوليًا" للمتطوعين الأجانب

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عشرات الآلاف من المتطوعين الأجانب يساعدون الأوكرانيين في محاربة الروس. وقد أنشأ الرئيس الأوكراني زيلينسكي ما أسماه "الفيلق الدولي" للمتطوعين الأجانب.
شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أخرى مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، مطالبين بوقف الحرب والسلام في أوكرانيا. ورغم القمع وتشدد السلطات شهدت موسكو ومدن روسية أخرى مظاهرات ضد هذه الحرب.
أعلنت موسكو أنها ستبدأ ملاحقات قانونية ضد شركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك وواتس آب، متهمة إياها بنشر "دعوات قتل" ضد الروس. هذا في وقت، وسع يوتيوب حظر وسائل الإعلام الممولة من روسيا ليشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا.
يتفق المحللون عبر العالم على أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها صعب. ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا، ثمة خمسة تطرح باستمرار في كل التوقعات، ولو أنها تبقى هي أيضا محاطة بالغموض.
تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلغراد وسكوبيه للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.
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