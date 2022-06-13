 الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا | DW الأخبار | DW | 18.06.2022

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DW الأخبار

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا

في زيارة نادرة للرئيس الأوكراني زيلينسكي خارج العاصمة كييف حاول الرئيس رفع معنويات الجنود. وتفقد زيلينسكي مناطق تعرضت لقصف روسي عنيف بالقرب من أوديسا.

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