الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا

أوكرانيا ـ القوات الروسية تحكم سيطرتها على وسط سيفيرودونيتسك

أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع، فيما أكدت موسكو تدميرها أسلحة أمريكية وأوروبية في شرق أوكرانيا.