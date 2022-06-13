الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور مناطق معارك قرب أوديسا

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في زيارة نادرة للرئيس الأوكراني زيلينسكي خارج العاصمة كييف حاول الرئيس رفع معنويات الجنود. وتفقد زيلينسكي مناطق تعرضت لقصف روسي عنيف بالقرب من أوديسا.
"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.
أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية التي تدور فيها معارك عنيفة بين طرفي النزاع منذ أسابيع، فيما أكدت موسكو تدميرها أسلحة أمريكية وأوروبية في شرق أوكرانيا.
أعلنت القوات الأوكرانية أنها تهاجم منطقة خيرسون المحتلة التي تخشى أن تضمها روسيا، بينما تواصل "الصمود" في مدينة سيفيرودونيتسك شرق البلاد. ولا يزال الغموض سيد الموقف بشأن توقيت تسليم ألمانيا أنظمة أسلحة ثقيلة لأوكرانيا.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.
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