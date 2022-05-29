 الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتفقد خاركيف شرق البلاد | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتفقد خاركيف شرق البلاد

لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بزيارة لشرق البلاد الذي يشهد معارك طاحنة مع القوات الروسية. وأشاد زيلينسكي بجهود الدفاع عن البلاد في خاركيف.

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***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS*** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [LUGANSK REGION, UKRAINE - MAY 22, 2022: A serviceman of the People's Militia of the Lugansk People's Republic aims his rifle on the frontline outside the city of Severodonetsk. With tension escalating in Donbass in February, the Russian Armed Forces launched a special military operation in Ukraine in response to appeals for help from the Donetsk and Lugansk People's Republics. Alexander Reka/TASS]

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