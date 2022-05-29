الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتفقد خاركيف شرق البلاد

هجمات روسية متواصلة للسيطرة على مناطق استراتيجية شرق أوكرانيا

تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.