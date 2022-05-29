الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتفقد خاركيف شرق البلاد

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لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا يقوم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بزيارة لشرق البلاد الذي يشهد معارك طاحنة مع القوات الروسية. وأشاد زيلينسكي بجهود الدفاع عن البلاد في خاركيف.
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.
بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا عشية إلقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا أمام النخب العالمية المجتمعة في دافوس. وقد يستخدم المناسبة للتأكيد على رغبة بلاده في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
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