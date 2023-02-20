الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين (20 فبراير شباط 2023) بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعهّد بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال الزيارة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".

قال بايدن إن واشنطن ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.



من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن بشأن" أسلحة طويلة المدى والأسلحة التي ربما مازال سيتم تزويد أوكرانيا بها حتى لو لم يكن قد تم تزويدها بها

من قبل".



ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى كييف، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وكان بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.

وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي.

م.س/ع.ج.م ( د ب أ، ا ف ب)