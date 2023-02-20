الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين (20 فبراير شباط 2023) بزيارة مفاجئة للعاصمة الأوكرانية كييف، قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعهّد بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال الزيارة، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة الغزو الروسي. ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، قال بايدن "سأُعلن عن إرسال معدّات أساسية أخرى، بما في ذلك ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات للمراقبة الجوية".
قال بايدن إن واشنطن ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، مضيفا أنها ستشمل مزيدا من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة التنقل.
من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره لكييف، معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.
وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنكليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".
وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن بشأن" أسلحة طويلة المدى والأسلحة التي ربما مازال سيتم تزويد أوكرانيا بها حتى لو لم يكن قد تم تزويدها بها
من قبل".
ودوّت إنذارات أنظمة الدفاع الجوي خلال الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي إلى كييف، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وكان بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخرجان من كنيسة مكثوا فيها بضع دقائق، عندما دوت صفارات الإنذار من دون أن تسبّب ذعراً.
وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين، في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي.
ولم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية. ولا يزال من غير الواضح معرفة وسيلة الانتقال التي استخدمها الرئيس الأمريكي.
م.س/ع.ج.م ( د ب أ، ا ف ب)
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
الولايات المتحدة أكبر داعم
قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بريطانيا
احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
ألمانيا
قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية
كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بولندا
قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
كندا
وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
النرويج
حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
فرنسا
احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو