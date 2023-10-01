الرئيس الأمريكي جو بايدن يستأنف قرار طرد المهاجرين إلى فنزويلا وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

2023/10/6 ٦ أكتوبر ٢٠٢٣

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، قرر أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، بحسب وزارة الخارجية الامريكية. وذكرت الوزارة أن السلطات في كاراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم. ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر اتخذته إدارة الرئيس بايدن بأن يستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترامب مع المكسيك