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سياسةشمال أمريكا

الرئيس الأمريكي الـ47 ـ دونالد ترامب على أبواب البيت الأبيض

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

للمرة الثانية، يستعد دونالد ترامب لبدء فصل رئاسي جديد بعد إعلان عدة تقاريرمتطابقة فوزه بالسباق الرئاسي الذي وصفه بالتاريخي. وفي خطاب النصر، تعهد ترامب بإصلاح الاقتصاد ومساعدة "بلادنا على التعافي وإنهاء الحروب".

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ترامب أمام أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا
أُعلن رسميا عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية ليعود مرة أخرى إلى البيت الأبيضصورة من: Brian Snyder/REUTERS

منتشيا وعلى وجه تعلو ابتسامة جلية، خرج دونالد ترامب ليعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية بعد أن ضمن أصوات ولاية بنسلفانيا المهمة المتأرجحة داخل المجمع الانتخابي. وأمام أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب في خطاب النصر إنه حقق "فوزا سياسيا لم تشهده بلادنا من قبل".

وأطلق ترامب العديد من التعهدات في خطابه ابزرها سعيه إلى إصلاح الاقتصاد ومساعدة الولايات المتحدة "على التعافي وجعل أمريكا أكثر قوة وأمنا وحرية وازدهارا وإنهاء الحروب".

واقر ترامب بأن رئاسته الثانية لن تكون "سهلة"، لكنه تعهد بأنه سوف "يبذل كل طاقته كما فعلت في رئاسته الأولى".

ترامب أمام أنصاره في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا
ساعدت ولاية بنسلفانيا ترامب على الفوز بالسباق الرئاسي بعد أن ضمن عتبة الـ270 صوتا داخل المجمع الانتخابيصورة من: Brendan McDermid/REUTERS

كيف فاز ترامب؟

وكما توقع ترامب، فإن ولاية بنسلفانيا كانت بوابته للدخول البيت الأبيض مجددا. ومع فتح مراكز الاقتراع، قال ترامب بإنه "إذا فاز بولاية بنسلفانيا، فسوف يفوز بالصفقة بأكملها"، في إشارة إلى السباق الرئاسي.

وجاء خطاب ترامب عقب ما ذكرته شبكات "فوكس نيوز" و "سي.إن.إن" و "إن.بي.سي" عن فوزه بولاية بنسلفانيا استنادا إلى استطلاع رأي الناخبين وعمليات فرز الأصوات الأولية.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" المحافظة قد أعلنت بالفعل أن ترامب هو الفائز في الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبفوه بولاية بنسلفانيا، فإن ترامب اقترب من أصوات المجمع الانتخابي الـ270، اللازمة لضمان الفوز في الانتخابات الرئاسية. وكان ترامب قد فاز في الولايتين المتأرجحتين، نورث كارولينا وجورجيا، مما منحه تقدما قويا على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ماكرون ونتنياهو...أول المهنئين

وعقب دقائق من إلقائه خطاب "النصر"، توالت ردود الفعل الدولية حيال عودة ترامب مجددا إلى البيت الأبيض وشروعه في رئاسته الثانية.

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ترامب، قائلا في تغريدة على منصبه إكس: "مستعد للعمل معا كما تمكّنا من فعله لمدة أربع سنوات.. بقناعاتك وقناعاتي. باحترام وطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار".

وفي تغريدة، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب على عودته "التاريخية" إلى البيت الأبيض، قائلا: "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفوز ترامب بالسباق الرئاسي بـ ""النصر التاريخي".

وفي تهنئته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على أن عودة ترامب إلى السلطة ستساعد في إبقاء الحلف "قويا".

وقال روته في بيان "قيادته ستكون أساسية لإبقاء تحالفنا قويا" مضيفا "أتطلع إلى العمل معه مجددا لتعزيز السلام (...) من خلال حلف شمال الأطلسي".

وعربيا، كان أمير قطر أول الزعماء العرب الذي قدموا التهاني لترامب، قائلا: "أتمنى للرئيس ترامب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا".

وقبل كلمته، كتب الملياردير إيلون ماسك عدة تغريدات على منصة "إكس"، قائلا: "لقد أعطى الشعب الأمريكي الليلة دونالد ترامب تفويضا واضحا للتغيير.. المستقبل سيكون رائعا".

الكونغرس...السيطرة للجمهوريين

لم يصوت الناخبون الأمريكيون على اختيار رئيس بلادهم فحسب، بل صوتوا أيضا لتحديد ما إذا كان الديموقراطيون أو الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس ولاختيار حكام بعض الولايات.

وفي السباق للكونغرس، ذكرت محطتا "فوكس نيوز" و "إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين استعادوا السيطرة على مجلس الشيوخ في الكونغرس بعد فوزهم بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفرجينيا الغربية، ما جعلهم يتخطون عتبة 51 مقعدا فيه.

وبذلك، قلب الجمهوريون موازين القوى داخل مجلس الشيوخ الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين في ولايتي ويست فرجينيا وأوهايو. ولم يحقق أي من الحزبين تقدما واضحا في المعركة للسيطرة على مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون في الوقت الراهن بأغلبية ضئيلة.

م. ف / د ب ا - رويترز

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