الرئيس الألماني ينتقد الخلاف بين ميركل وزيهوفر حول اللجوء

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خارجا عن نص الكلمة التي ألقاها اليوم (الثلاثاء 26 حزيران/ يونيو 2018) بعنوان "أصوات الديمقراطية" في القصر الرئاسي في برلين: "تساءلت مرارا هذه الأيام: كيف يمكن أن ندعو بنجاح للحكمة والتعقل خلال النقاش السياسي إذا كان هناك خلاف بهذه القسوة بلا هوادة وبكل هذه القسوة المفرطة على أعلى مستوى سياسي بل في معسكر الحكومة نفسه بشأن مشاكل قابلة للحل في الحقيقة".
ويشار إلى أن قيادات التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك داخل الائتلاف الحاكم تعتزم الالتقاء مساء اليوم الثلاثاء في برلين لمناقشة سبل التوصل لحل للخلاف بين طرفي التحالف المسيحي.
وكان وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر داخل التحالف المسيحي، قد هدد باتخاذ إجراءات أحادية الجانب اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل في حالة عدم توصل ميركل لاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي يسمح برد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا من بلد آخر داخل الاتحاد. في المقابل تراهن ميركل على التوصل لحل أوروبي خلال القمة المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.
يشار إلى أن الخلاف بين ميركل و وزير داخليتها بشأن السياسة الواجب تبنيها حيال اللاجئين يهدد بانهيار التحالف التاريخي بين حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا مما قد يعني احتمال انهيار الائتلاف الحكومي الحالي في برلين.
م.م/ أ.ح (د ب أ)
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
صفعة في وجه ميركل
الصدام بين الحليفين حصل لأول مرة خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي في نوفمبر 2015، فبعدما شددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام المندوبين على رفضها وضع حدٍ أقصى لعدد اللاجئين، إعتلى زيهوفر المنصة ليطالب بتقنين عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا. واضطرت المستشارة ميركل إلى الوقوف بجانبه طيلة 13 دقيقة وقد عيل صبرها.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
سحر البداية
ساد الإنسجام بالفعل بين الشريكين، في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 ـ قبل أزمة اللجوء . في الصورة رؤساء الأحزاب زيغمار غابرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي ) وأنغيلا ميركل ( الحزب المسيحي الديمقراطي) وهورست زيهوفر ( الحزب المسيحي الاجتماعي) يمسكون باتفاقية التحالف الموقعة لتشكيل ائتلاف حكومي كبير. وللمرة الثالثة يحكم ألمانيا تحالف من الأحزاب الثلاثة.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
"سننجح في إتمام المهمة"
في نهاية أغسطس 2015، أثناء المؤتمر الصحفي الاتحادي تشرح ميركل جملتها التي طبعت فترة حكمها أكثر من أي تصريح آخر: "سننجح في ذلك". وقالت أمام الصحفيين بأن هذه الجملة كانت تحمل نبرة تشجيع واعتراف. وأن يستوعب زيهوفر ذلك بشكل مختلف، فهذا لا يُعتبر سرا. وسيعرض هذا الأخير قريبا مخططاته.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
يظهر مستعدا للمقارعة
خلال اجتماع الحزب المسيحي الاجتماعي في يناير 2016 طالب زيهوفر لأول مرة بتحديد عدد المهاجرين. وبوسع ألمانيا استقبال 200.000 لاجئ كأعلى سقف سنويا. وهذه المبادرة من قبل رئيس وزراء بافاريا السابق فاجأت ميركل. وبعدها بقليل هددت الحكومة البافارية برفع دعوى أمام محكمة الدستور الاتحادية ضد سياسة اللجوء التي تنهجها ميركل.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
قرع الكؤوس تيمنا بمستقبل مشترك
بمشاعر التشكيك يراقب ميركل وزيهوفر بعضهما البعض. ورغم جميع الخلافات هما يدركان تبعية بعضهما لبعض ويتقاربان مجددا بصعوبة. وفي مايو 2017 يقومان معا بحملة انتخابية داخل خيمة بيرة بافارية. إلا أن ميركل تبدو غير مقتنعة بالمبادرة.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
انسجام مفتعل
من خيمة البيرة إلى قاعة المؤتمرات. في ديسمبر 2017 تظهر خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي صورة مختلفة عن الخلاف في 2015. زيهوفر وميركل والخصام بسبب اللاجئين يبدو وكأنه انتهى. لكن وراء الواجهة يستمر الغليان.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
في الطريق إلى محادثات تشكيل ائتلاف حكومي
مشاهد الوئام أتت بثمارها. ميركل وزيهوفر يستعدان في نهاية أكتوبر 2017 بعد الفوز بالانتخابات التشريعية لخوض محادثات تشكيل تحالف. لكنهما لا يظهران كفريق واحد في المقر الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي في برلين. ولا عجب في ذلك. وانصب النقاش على سياسة اللجوء للاتحاد المسيحي بالنظر إلى تحديد سقف أعلى.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
حكومة جديدة، فرصة جديدة
ميركل وزيهوفر أثناء تسلم المناصب. الرئيس فرانك فالتر شتاينماير يكلف في قصر "بيلفو" وزراء الحكومة الجديدة. وبالنسبة إلى الخصمين من الحزبين المتحالفين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي تلوح في الأفق فرصة بداية جديدة.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
هو يلسع وهي تسكت
بصفته وزيراً للداخلية انتقل زيهوفر من ميونيخ إلى برلين. منصبه كرئيس وزراء تولاه ماركوس زودر. ومقابل ذلك ينغص زيهوفر في العاصمة ضد سياسة ميركل حتى ولو كان ذلك أخف من السابق. ويظهر خلاف جديد لاسيما فيما يخص القوانين الجديدة الخاصة بلم الشمل العائلي للاجئين.
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ميركل وزيهوفر .. قصة خلاف معلن!
مشاكس ميركل
زيهوفر يؤجل عرض "مخططه الشامل حول الهجرة" بسبب خلافات مع المستشارة. وفي الوقت الذي دعت فيه المستشارة لقمة الاندماج، التقى الزعيم البافاري مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس الذي يشعر بأنه مقرب منه سياسيا. صدام جديد مع المستشارة. والكتل الحزبية للاتحاد المسيحي تعقد اجتماعات منفصلة.