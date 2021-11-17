الرئيس الألماني يمنح مطوري لقاح بيونتيك جائزة المستقبل 2021

حصل مطورو لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا على واحدة من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا. ومنح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) جائزة المستقبل الألمانية 2021 إلى فريق المطورين برئاسة مؤسسي الشركة، أوزليم توريتشي وزوجها أوغور شاهين.
وقال شتاينماير إن فريق بيونتيك تمكن في غضون وقت قصير لا مثيل له من تطوير لقاح مضاد لكوفيد19- وتقديمه للحصول على ترخيص مقرونا بدراسات مكتملة.
وتبلغ قيمة جائزة التقنية والابتكار 250 ألف يورو ولا يقتصر شرط الحصول على الجائزة على الابتكار فحسب، بل يجب كذلك تطوير المنتج ليصبح قابلا للتسويق. ويعد الترشيح لهذه الجائزة وحده بمثابة تقدير كبير داخل الأوساط العلمية.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى جانب فريق مطوري لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا
وبيونتيك واحدة من أولى الشركات التي تمكنت من تطوير لقاح مضاد لكورونا، بالتعاون مع شريكتها الأمريكية فايزر. ولم يعط اللقاح الذي تم تطويره بتقنية الحمض الريبوزي المرسال دفعة لحملة التطعيم على مستوى العالم فحسب، بل إنه شكل حقبة جديدة في عالم الطب.
وكان فريق بيونتيك مرشحا للجائزة أمام مرشحين اثنين آخرين هما خبراء شركة "سيمنس هيلثنيرز" الذين طوروا تقنية فريدة من نوعها لتحسين صور الأشعة المقطعية. كما كان مرشحا للجائزة باحثون من جامعة مونستر ومعهد فراونهوفر التابع لها والمتخصص في علم الجزيئات والبيئة حيث طور هؤلاء الباحثون بديلا مستداما للمطاط يصلح على سبيل المثال لإنتاج الإطارات.
يذكر أن جائزة المستقبل التابعة للرئاسة الألمانية يجري منحها منذ عام 1997.
ع.ش/أ.ح (د ب أ)
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
بدأ في سنة 1997 في ألمانيا منح "جائزة المستقبل" لأصحاب المشاريع الرائدة التي تسبق زمنها. وتختار لجنة الحكام ثلاثة فرق صاحبة الاكتشافات الأفضل. وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها 250 ألف يورو في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
وفازت الخرسانة المسلحة بألياف الكربون بجائزة هذا العام. وهذه الخرسانة تعمل كحاجز ساند في عملية البناء، مثل نصب الحديد المسلح. واكتشف فريق من الجامعة التقنية في دريسدن هذه الخرسانة.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
في يسار الصورة تظهر الخرسانة بالحديد المسلح، فيما تظهر في يمين الصورة الخرسانة المسلحة بالألياف الكربونية. ويبدو الفرق واضحا بين النوعين. ويتميز كلا النوعين بنفس المتانة، ولكن الخرسانة بألياف الكربون لا تتأثر بالماء ولا تصدأ مثل خرسانة الحديد المسلح. ويمكن أن تعطي الخرسانة الجديدة عمرا زمنيا أطول للجسور والمباني.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
تتميز الخرسانة الكربونية بأنها أكثر انسيابية من الحديد المسلح المستخدم في الحواجز الساندة. ويتم تجفيف الخرسانة الكربونية عبر الأشعة الحمراء، وهو ما يعطيها متانة أكبر.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
يمكن إنتاج أنواع مختلفة السماكة والمتانة من ألياف الكربون. ولذلك يمكن للمهندسين الطلب، بدقة، الأنواع التي يحتاجونها من الخرسانة ومن ثم تصنيعها خصيصا لهم.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
الخرسانة التي تُزرع فيها الألياف الكربونية لا تحتاج أن تكون سميكة جدا. وهذا ما يعطي الخرسانة الجديدة امتيازا إضافيا مقارنة بالخرسانة التي تعتمد على الحديد المسلح. بالإضافة إلى ذلك يمكن استعمال الخرسانة الجديدة في بناء أنواع وأشكال عمرانية جديدة. ويمكن أن تستعمل أيضا في بناء مقاعد للجلوس أو لوحات للمناضد.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
وتتمتع خرسانة ألياف الكربون بمنظر خارجي جميل ويمكن أن تُترك دون غلاف معدني يغطيها، ومن ثم العودة معها إلى عصر "العمارة الوحشية" التي تميزت بأغلفة خرسانية بالحديد المسلح، والتي ازدهرت في خمسينات وستينات القرن الماضي.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
الفريق المنافس الثاني كان من شركة دايملر. وقدم الفريق اسطوانات لمحركات السيارات مزودة بجهاز ثقب "نانو" صغير جدا. ويمكن لهذه الاسطوانات تقديم خزان من الدهن وتسهيل عمل المحركات دون خسارة في الطاقة.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
الأسطوانات الجديدة تحمل غلافا ناعما جدا ولا تسبب خسائر في الطاقة. ويمكن لهذه الأسطوانات توفير نحو 3 بالمائة من الوقود في المحركات، بالإضافة إلى أنها أخف وزنا وأصغر حجما لأنها تستغني عن بعض المواد المكملة.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
أما الفريق الثالث المرشح للجائزة فكان من شركة "بي أم دبليو" لصناعة السيارات الذي قدم اختراعا جديدا بالاشتراك مع خبراء شركة "أوسرام" الألمانية العملاقة في مجال صناعة المصابيح. وقدم الفريق مصابيح جديدة تعتمد على الليزر كمصدر إضاءة.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
ومشكلة ضوء الليزر أنه يشع باللون الأزرق فقط. ولذلك صنع الفريق نوعا خاصا من السيراميك الذي يمكنه تحويل اللون الأزرق لليزر إلى الأبيض، عن طريق مزج اللون الأزرق بالأصفر.
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الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية
ولا يسبب ضوء المصابيح الجديدة مشاكل رؤية للسائق في الاتجاه المقابل ويصل مدى الضوء إلى 600 متر.