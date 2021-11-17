 الرئيس الألماني يمنح مطوري لقاح بيونتيك جائزة المستقبل 2021 | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 17.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

الرئيس الألماني يمنح مطوري لقاح بيونتيك جائزة المستقبل 2021

حصل فريق مطوري لقاح بيونتيك المضاد لكورونا برئاسة مؤسسي الشركة أوزليم توريتشي وزوجها أوغور شاهين على جائزة المستقبل الألمانية لعام 2021. وسلم الرئيس الألماني هذه الجائزة التي تعتبر من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا.

فريق مطوري لقاح شركة بيونتيك المضاد لكورونا يحصل على جائزة المستقبل الألمانية لعام 2021.

فريق مطوري لقاح شركة بيونتيك المضاد لكورونا يحصل على جائزة المستقبل الألمانية لعام 2021.

حصل مطورو لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا على واحدة من أهم الجوائز العلمية في ألمانيا. ومنح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) جائزة المستقبل الألمانية 2021 إلى فريق المطورين برئاسة مؤسسي الشركة، أوزليم توريتشي وزوجها أوغور شاهين.

وقال شتاينماير إن فريق بيونتيك تمكن في غضون وقت قصير لا مثيل له من تطوير لقاح مضاد لكوفيد19- وتقديمه للحصول على ترخيص مقرونا بدراسات مكتملة.

وتبلغ قيمة جائزة التقنية والابتكار 250 ألف يورو ولا يقتصر شرط الحصول على الجائزة على الابتكار فحسب، بل يجب كذلك تطوير المنتج ليصبح قابلا للتسويق. ويعد الترشيح لهذه الجائزة وحده بمثابة تقدير كبير داخل الأوساط العلمية.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى جانب فريق مطوري لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى جانب فريق مطوري لقاح شركة بيونتيك الألمانية المضاد لكورونا

مختارات

تمكن باحثون ألمان من تطوير تقنية ليزر جديدة تسمح بتقطيع الزجاج والمعدن والبلاستيك بشكل لم يكن متاحا من قبل. ومن شأن هذا الاختراع الذي فاز بجائزة المستقبل الألمانية أن يحدث ثورة في مجالات الصناعة والطب.

كرم الرئيس الألماني هورست كولر مجموعة من الباحثين الألمان لابتكارهم الجديد، الذي يجعل الصمامات الثنائية الباعثة للضوء أكثر إشعاعاً، وسلمهم جائزة المستقبل الألمانية، واحدة من أهم الجوائز الألمانية في البحث العلمي.

وبيونتيك واحدة من أولى الشركات التي تمكنت من تطوير لقاح مضاد لكورونا، بالتعاون مع شريكتها الأمريكية فايزر. ولم يعط اللقاح الذي تم تطويره بتقنية الحمض الريبوزي المرسال دفعة لحملة التطعيم على مستوى العالم فحسب، بل إنه شكل حقبة جديدة في عالم الطب.

وكان فريق بيونتيك مرشحا للجائزة أمام مرشحين اثنين آخرين هما خبراء شركة "سيمنس هيلثنيرز" الذين طوروا تقنية فريدة من نوعها لتحسين صور الأشعة المقطعية. كما كان مرشحا للجائزة باحثون من جامعة مونستر ومعهد فراونهوفر التابع لها والمتخصص في علم الجزيئات والبيئة حيث طور هؤلاء الباحثون بديلا مستداما للمطاط يصلح على سبيل المثال لإنتاج الإطارات.

يذكر أن جائزة المستقبل التابعة للرئاسة الألمانية يجري منحها منذ عام 1997.

ع.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Deutscher Zukunftspreis Trophäe

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    بدأ في سنة 1997 في ألمانيا منح "جائزة المستقبل" لأصحاب المشاريع الرائدة التي تسبق زمنها. وتختار لجنة الحكام ثلاثة فرق صاحبة الاكتشافات الأفضل. وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها 250 ألف يورو في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    وفازت الخرسانة المسلحة بألياف الكربون بجائزة هذا العام. وهذه الخرسانة تعمل كحاجز ساند في عملية البناء، مثل نصب الحديد المسلح. واكتشف فريق من الجامعة التقنية في دريسدن هذه الخرسانة.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    في يسار الصورة تظهر الخرسانة بالحديد المسلح، فيما تظهر في يمين الصورة الخرسانة المسلحة بالألياف الكربونية. ويبدو الفرق واضحا بين النوعين. ويتميز كلا النوعين بنفس المتانة، ولكن الخرسانة بألياف الكربون لا تتأثر بالماء ولا تصدأ مثل خرسانة الحديد المسلح. ويمكن أن تعطي الخرسانة الجديدة عمرا زمنيا أطول للجسور والمباني.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    تتميز الخرسانة الكربونية بأنها أكثر انسيابية من الحديد المسلح المستخدم في الحواجز الساندة. ويتم تجفيف الخرسانة الكربونية عبر الأشعة الحمراء، وهو ما يعطيها متانة أكبر.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    يمكن إنتاج أنواع مختلفة السماكة والمتانة من ألياف الكربون. ولذلك يمكن للمهندسين الطلب، بدقة، الأنواع التي يحتاجونها من الخرسانة ومن ثم تصنيعها خصيصا لهم.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    الخرسانة التي تُزرع فيها الألياف الكربونية لا تحتاج أن تكون سميكة جدا. وهذا ما يعطي الخرسانة الجديدة امتيازا إضافيا مقارنة بالخرسانة التي تعتمد على الحديد المسلح. بالإضافة إلى ذلك يمكن استعمال الخرسانة الجديدة في بناء أنواع وأشكال عمرانية جديدة. ويمكن أن تستعمل أيضا في بناء مقاعد للجلوس أو لوحات للمناضد.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    وتتمتع خرسانة ألياف الكربون بمنظر خارجي جميل ويمكن أن تُترك دون غلاف معدني يغطيها، ومن ثم العودة معها إلى عصر "العمارة الوحشية" التي تميزت بأغلفة خرسانية بالحديد المسلح، والتي ازدهرت في خمسينات وستينات القرن الماضي.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    الفريق المنافس الثاني كان من شركة دايملر. وقدم الفريق اسطوانات لمحركات السيارات مزودة بجهاز ثقب "نانو" صغير جدا. ويمكن لهذه الاسطوانات تقديم خزان من الدهن وتسهيل عمل المحركات دون خسارة في الطاقة.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    الأسطوانات الجديدة تحمل غلافا ناعما جدا ولا تسبب خسائر في الطاقة. ويمكن لهذه الأسطوانات توفير نحو 3 بالمائة من الوقود في المحركات، بالإضافة إلى أنها أخف وزنا وأصغر حجما لأنها تستغني عن بعض المواد المكملة.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    أما الفريق الثالث المرشح للجائزة فكان من شركة "بي أم دبليو" لصناعة السيارات الذي قدم اختراعا جديدا بالاشتراك مع خبراء شركة "أوسرام" الألمانية العملاقة في مجال صناعة المصابيح. وقدم الفريق مصابيح جديدة تعتمد على الليزر كمصدر إضاءة.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    ومشكلة ضوء الليزر أنه يشع باللون الأزرق فقط. ولذلك صنع الفريق نوعا خاصا من السيراميك الذي يمكنه تحويل اللون الأزرق لليزر إلى الأبيض، عن طريق مزج اللون الأزرق بالأصفر.

  • Deutscher Zukunftspreis 2016 Nominierungen

    الخرسانة المسلحة بألياف الكربون تفوز بجائزة المستقبل الألمانية

    ولا يسبب ضوء المصابيح الجديدة مشاكل رؤية للسائق في الاتجاه المقابل ويصل مدى الضوء إلى 600 متر.