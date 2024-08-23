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سياسةألمانيا

الرئيس الألماني يعلن موعد انتخابات "البوندستاغ" المقبلة

٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

تسعى حكومة المستشار شولتس إلى تحسين وضعها في استطلاعات الرأي. واليوم أعلن الرئيس شتاينماير موعد انتخابات البرلمان الألماني "البوندستاغ". ومن المنتظر أن يقل عدد النواب في الدورة المقبل عن النواب الحاليين بنحو 100 نائب.

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صورة رمزية من جلسة برلمانية في البوندستاغ (13/10/2022)
شهدت نتائج انتخابات البوندستاغ عام 2021 زيادة في عدد أعضاء المجلس إلى 733 عضوا، جرى الآن إصلاح انتخابي سيضع حدا أقصى لمقاعد البوندستاغ.صورة من: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

 أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بشكل رسمي، اليوم الجمعة (23 أغسطس/ آب 2024)، الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال شتاينماير إن الانتخابات ستجرى على مستوى البلاد في ألمانيا في 28 سبتمبر/ أيلول 2025. وستحدد الانتخابات عدد مقاعد مجلس النواب في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وقد تغير ميزان القوى في السياسة الألمانية.

وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب إلى تحسين وضعها في استطلاعات الرأي. وجاء اختيار شتاينماير لهذا الموعد بعد توصية من مجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي.

المستشار شولتس ونائبه من حزب الخضر روبرت هابيك ونائبه الآخر من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر خلال جلسة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" في 27/6/2024
المستشار شولتس ونائبه من حزب الخضر روبرت هابيك ونائبه الآخر من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر خلال جلسة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" في 27/6/2024صورة من: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

يشار إلى أن القانون الألماني ينص على إجراء الانتخابات يوم الأحد أو يوم عطلة عامة، ومن متطلبات الدستور إجراء الانتخابات البرلمانية في موعد لا يقل عن 46 شهرا منذ بدء الفترة الانتخابية ولا يتجاوز 48 شهرا بعد بدايتها. ويعني هذا الشرط أن موعد انتخابات البوندستاغ لعام 2025 يجب أن تجرى في الفترة ما بين 27 أغسطس/ آب و 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

تقليص أعداد النوب بالبوندستاغ

وسيكون هناك عدد أقل من المقاعد المتاحة لشغلها في البوندستاغ في الانتخابات المقبلة. وتعني الأحكام المعقدة في قانون الانتخابات الألماني عدم وجود عدد ثابت من المقاعد في البوندستاغ، وقد شهدت نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2021 زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 733 عضوا. ولكن النواب وافقوا منذ ذلك الحين على إجراء إصلاح انتخابي أيده ائتلاف شولتس، سيضع حدا أقصى لمقاعد البوندستاغ هو 630 مقعدا.

ف.ي/ص.ش (د ب أ)

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