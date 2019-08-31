الرئيس الألماني يطلب الصفح من بولندا لضحايا الحرب

استغل الرئيس الاتحادي الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير احتفال بولندا بالذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية ليطلب الصفح من البولنديين لضحاياهم في الحرب. وقال شتاينماير في كلمة سيلقيها يوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) في الحفل الذي سيقام في مدينة فيلون الواقعة في غرب بولندا على الحدود الألمانية، "أنحني إجلالا أمام ضحايا بولندا الذين سقطوا نتيجة للهيمنة الألمانية العنيفة".
وشهدت مدينة فيلون بداية الحر ب العالمية الثانية بقصف جوي ألماني يوم الأول من ايلول/سبتمبر عام 1939 إيذانا بحرب عالمية دموية مدمرة استمرت حتى نيسان/أبريل عام 1945. وتابع الرئيس في كلمته التي نشرت قبل أن يلقيها أن "ألمانيا تتحمل المسؤولية التي يفرضها التاريخ علينا". ويوضح شتاينماير في كلمته "نريد أن نتذكر كل ذلك، بل علينا تذكر كل ذلك".
يذكر أن الرئيس الاتحادي شتاينماير سيشارك إلى جانب المستشارة أنغيلا ميركل في الحفل السنوي الذي سيقام الأحد في مدينة فيلون وبحضور القيادة البولندية. وكانت مدينة فيلون في عام 1939 لها عدد سكان يقدر بخمسة عشر الف نسمة، قتل القصف الجوي لسلاح الجو النازي في اليوم الأول من الحرب العالمية الثانية قرابة ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال.
ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد على هامش احتفالات إحياء الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يركز الاجتماع بين الزعيمين على مناقشة القضايا الأوروبية التي كانت محل خلاف بين البلدين في الماضي.
في غضون ذلك، تأخر إقلاع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء السبت إلى بولندا بعد أن أصيبت طائرته بعطب فني. وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين إن شتاينماير والفريق المرافق له استبدلوا طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أصغر من طراز إيه 319. وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إنه صدرت إشارة خاطئة من جهاز إزالة الثلوج بالطائرة. ووصل شتاينماير بالطائرة البديلة بسلام إلى مدينة لودس.
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، اي.ب.أ)
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
إعادة فتح مطار تمبلهوف
برلينيون في مطار تيمبلهوف السابق لمشاهدة إحدى الطائرات الأصلية المستخدمة خلال النقل الجوي في برلين منتصف القرن الماضي. أغلق السوفييت الطرق والسكك الحديدية للوصول إلى مناطق في العاصمة الألمانية التي يسيطر عليها الغرب من يونيو 1948 إلى مايو 1949. استجابة لذلك، تم إطلاق 1500 رحلة يومية، بغرض توفير الغذاء والوقود لسكان مليوني نسمة.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
ذكريات مدينة مدمرة
في بداية الحصار، قيل إن برلين الغربية لديها ما يكفي من الطعام لمدة 36 يومًا فقط و 45 يومًا من الفحم. شاركت القوات الجوية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والأسترالية ومن نيوزيلندا وجنوب إفريقيا في طلعات جوية يومية، مما أنقذ السكان من الجوع المحتمل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
التاريخ يعود للحياة
يوجد مخطط ملون لإحدى الطائرات المستخدمة في جسر برلين الجوي في تيمبلهوف. في البداية تم تسليم حوالي 5.000 إلى 6.000 طن من البضائع يوميًا. لكن خلال فصل الشتاء، ازداد الطلب على الفحم مما تطلب المزيد من الطائرات وممرًا جديدًا وإنشاء مطار جديد على ضفاف بحيرة تيغيل.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الزبيب أو الحلوى والقاذفات
عاد طيار سلاح الجو الأمريكي السابق غيل هالفورسن إلى برلين لحضور الاحتفال. أصبح هالفورسن بطلاً قومياً بعد إسقاط الحلويات عبر المظلات إلى أطفال برلين الغربية. وتبعه طيارون آخرون، وأصبحت حلويات "التسليم" معروفة باسم قاذفات الزبيب في ألمانيا. وفي اللغة الإنجليزية، تسمى قاذفات الحلوى.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
صداقات مدى الحياة
وفي الاحتفال التقى هالفورسن – البالغ من العمر 98 - مع صديقته القديمة مرسيدس وايلد. في عام 1948 ، عندما كان الجسر الجوي على قدم وساق، تقدمت فتاة من برلين الغربية بشكوى. وقالت إن الطائرات التي تحلق باستمرار أزعجت دجاجاتها. أجاب هالفورسن، بإرسال العلكة ومصاصة مع رسالته، ما نتج عن ذلك صداقة طويلة الأمد.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
الجيش يدفع الجزية
وضع جنود الخدمة العسكرية الألمانية أكاليل الزهور خلال الحفل الذي أقيم للاحتفال بنهاية الحصار في 12 مايو 1949. استمرت الطلعات الجوية اليومية لمدة أربعة أشهر أخرى، وتم إيصال 2,326,406 طن من الإمدادات.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
مائة ضحية
يرمز نصب برلين الجوي التذكاري في بلاتز دير لوفتبروك أمام موقع المطار السابق إلى الممرات الجوية الثلاثة المستخدمة في النقل الجوي إلى مطارات تيمبلهوف وتيغل وغاتو في برلين. كما يعرض أسماء 31 طيارا أمريكيا و 39 طيارا بريطانيا قُتلوا أثناء الجسر الجوي. توفي أكثر من 100 شخص، معظمهم من حوادث الطيران.
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سبعون عاماً على توقف محركات "قاذفات الزبيب"
حيث صُنع التاريخ
حصل تيمبلهوف على مكانته في التاريخ من خلال جسر برلين الجوي كأحد المطارات الثلاثة الشهيرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية ، حيث شهد اقلاع وهبوط الطائرات كل دقيقتين. تم إغلاق المطار في عام 2008 وتحول إلى حديقة ترفيهية. وفي الاحتفال تمكن الزوار من القيام برحلة صوتية ومرئية خلال فترة مهمة من الحرب الباردة. س.إ/ نيك مارتن
الكاتب: سارة إبراهيم