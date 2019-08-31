الرئيس الألماني يطلب الصفح من بولندا لضحايا الحرب

استغل الرئيس الاتحادي الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير احتفال بولندا بالذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية ليطلب الصفح من البولنديين لضحاياهم في الحرب. وقال شتاينماير في كلمة سيلقيها يوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) في الحفل الذي سيقام في مدينة فيلون الواقعة في غرب بولندا على الحدود الألمانية، "أنحني إجلالا أمام ضحايا بولندا الذين سقطوا نتيجة للهيمنة الألمانية العنيفة".

وشهدت مدينة فيلون بداية الحر ب العالمية الثانية بقصف جوي ألماني يوم الأول من ايلول/سبتمبر عام 1939 إيذانا بحرب عالمية دموية مدمرة استمرت حتى نيسان/أبريل عام 1945. وتابع الرئيس في كلمته التي نشرت قبل أن يلقيها أن "ألمانيا تتحمل المسؤولية التي يفرضها التاريخ علينا". ويوضح شتاينماير في كلمته "نريد أن نتذكر كل ذلك، بل علينا تذكر كل ذلك".

يذكر أن الرئيس الاتحادي شتاينماير سيشارك إلى جانب المستشارة أنغيلا ميركل في الحفل السنوي الذي سيقام الأحد في مدينة فيلون وبحضور القيادة البولندية. وكانت مدينة فيلون في عام 1939 لها عدد سكان يقدر بخمسة عشر الف نسمة، قتل القصف الجوي لسلاح الجو النازي في اليوم الأول من الحرب العالمية الثانية قرابة ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد على هامش احتفالات إحياء الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يركز الاجتماع بين الزعيمين على مناقشة القضايا الأوروبية التي كانت محل خلاف بين البلدين في الماضي.

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في غضون ذلك، تأخر إقلاع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مساء السبت إلى بولندا بعد أن أصيبت طائرته بعطب فني. وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في برلين إن شتاينماير والفريق المرافق له استبدلوا طائرة إيرباص إيه 321 بطائرة أصغر من طراز إيه 319. وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني إنه صدرت إشارة خاطئة من جهاز إزالة الثلوج بالطائرة. ووصل شتاينماير بالطائرة البديلة بسلام إلى مدينة لودس.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، اي.ب.أ)