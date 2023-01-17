الرئيس الألماني يسلم وزير الدفاع الجديد وثيقة تعيينه

سلم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير صباح اليوم الخميس (19 يناير/كانون الثاني 2023) وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس وثيقة التعيين الخاصة به في قصر بيلفو الرئاسي، كما تسلمت وزيرة الدفاع السابقة كريستينه لامبرشت وثيقة إنهاء الخدمة الخاصة بها اليوم.

وأدى الوزير الجديد اليمين الدستورية في البرلمان الألماني "بوندستاغ". وشارك المستشار الألماني أيضا في حفل التنصيب الصغير بقصر بيلفو الرئاسي ببرلين.

واستقبل المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن الوزير الجديد بمراسم عسكرية في مقر وزراة الدفاع وسط العاصمة برلين.وأعرب شتاينماير للوزير الجديد عن أمنياته له بالمثابرة والتوفيق، وأشار الرئيس الألماني إلى أن بيستوريوس يتولى هذا المنصب في ظل وضع خطير لم تشهده ألمانيا منذ فترة طويلة، ويتعين عليه البدء مباشرة.

وأضاف شتاينماير موجها خطابه للوزير الجديد: "إنك بحاجة حاليا لعقل هادئ وأعصاب جيدة وقدرة على القيادة ولغة واضحة وخبرة سياسية لمواجهة كل التحديات القادمة ولأجل الإصلاحات الضرورية"، وأكد أن بيستوريوس أظهر في المناصب السياسية المهمة التي تولها من قبل أنه يمتلك كل ذلك.

وأكد الرئيس الألماني قائلا: "ألمانيا ليست في حرب"، ولكنه أشار إلى أن هناك حقبة في مواجهة رياح معاكسة ستبدأ بالنسبة لبلاده، وقال: "يتعين علينا اتخاذ رد فعل على أية تهديدات تستهدفنا". وقال شتاينماير إنه من الضروري حاليا في ظل هذه البيئة من التهديدات الجديدة والتغيرات الجيوسياسية، جعل الجيش الألماني قادرًا على الردع وجاهزًا للدفاع. وأضاف: "ولأجل ذلك هناك حاجة لمعدات أكثر حداثة وشمولا، ومشتريات أكثر كفاءة، وطاقم عمل أكثر صلابة، وهناك حاجة أيضا لاهتمام واحترام للقوات".

وأكد الرئيس الألماني إنه ليس هناك وقت لتضييعه، وقال: "بوصفنا بلدا قويا وسط أوروبا، لسنا مسؤولين عن أنفسنا فحسب، ولكننا مسؤولون عن آخرين"، وأضاف أن ألمانيا لا تقف بمفردها ولكنها تقف في التحالف مع شركاء، وقال: "يجب أن يتسنى لهؤلاء الشركاء الاعتماد علينا وسوف يعتمدون علينا".

ا.ف/ ع.ش (د.ب.أ)