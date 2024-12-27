الرئيس الألماني يحل البرلمان ويعلن موعد الانتخابات

بعد خسارة المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، حلّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير البرلمان تمهيداً للانتخابات المبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة يوم 23 فبراير/شباط المقبل. وقال شتاينماير في برلين اليوم الجمعة (27 كانون الأول/ديسمبر 2024) إنه في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس خسر تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في خطوة كان متوقع نتائجها، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المستشار الألماني شولتس يخسر الثقة في البرلمان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقاً للمادة 68 من الدستور الألماني.

وتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر الأخير تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوماً من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً من حل البرلمان.

يذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرت ثلاثة منها عن حل البرلمان.

وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.

خ.س/ح.ز (د ب أ)