الرئيس الألماني يحذر من "الاستهتار" بقيود كورونا

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعبارات واضحة انتهاكات قواعد السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا خلال مظاهرات في برلين، داعياً المواطنين إلى مواصلة التصرف بمسؤولية لتجنب حدوث إغلاق ثان.

وقال شتاينماير في رسالة عبر الفيديو اليوم الاثنين (الثالث من آب/أغسطس 2020): "انعدام مسؤولية عدد قليل من الأفراد يمثل خطراً علينا جميعاً"، وتابع: "إذا لم نكن حذرين بشكل خاص الآن، فإننا سنعرض صحة الكثيرين للخطر، كما أننا نعرض للخطر تعافي مجتمعنا واقتصادنا وحياتنا الثقافية".

وتابع شتاينماير: "كل واحد منا مسؤول الآن عن منع حدوث إغلاق ثان، لأنه من الواضح جداً أن حدوث مرحلة أخرى من التوقف سيمسنا جميعاً على نحو أقوى من ذي قبل".

وأكد الرئيس الألماني ضرورة أن يكون المواطنون الآن حذرين على نحو خاص - خاصة خلال قضاء أوقات فراغهم وخلال العمل وفي العطلة وعقب عودتهم من العطلات، وقال: "لا تتحملوا مخاطر غير ضرورية! استفيدوا من إمكانيات الخضوع للاختبارات. حتى لو كان الأمر صعباً: فلنتحلى بالصبر ونتصرف بعقلانية".

وقال شتاينماير: "الطريق إلى الحياة الطبيعية، الذي نتمناه جميعاً، لن يكون عبر الاستهتار والإهمال والتجاهل"، موضحاً: "لن نعود إلى الحياة الطبيعية إلا إذا تجاوزنا الوقت -حتى توفر دواء فعال- بالانضباط والتعقل"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومراعاة قواعد السلامة الصحية، واستخدام الكمامات، حيثما يوصى بذلك.

وأعرب شتاينماير عن سعادته بالعيش في بلد يتحلى فيه الكثيرون بالعقل والمسؤولية والتضامن، وقال: "لكن النجاح المؤقت يجب ألا يجعلنا مستهترين. المزاج الصيفي جيد لنا جميعاً، لكن لا يجب أن يقودنا هذا إلى التراخي في مكافحة الجائحة... الوضع لا يزال مضطرباً وهشاً".



من جانبها انتقدت الحكومة الألمانية بشدة تجاهل قواعد السلامة الصحية خلال التظاهر يوم السبت في برلين ضد القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أوليركه ديمر، اليوم الاثنين في برلين: "الصور التي رأيناها مطلع هذا الأسبوع غير مقبولة"، وأضافت: "تصرف الكثير من المتظاهرين غير مبرر على الإطلاق ويستغل القيمة العالية لحرية التظاهر".

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)