 الرئيس الألماني يبدأ زيارة للسنغال لتعزيز الأمن وجهود مكافحة الجائحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2022

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أخبار

الرئيس الألماني يبدأ زيارة للسنغال لتعزيز الأمن وجهود مكافحة الجائحة

يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة للسنغال، تستمر ثلاثة أيام حيث سيلتقي نظيره السينغالي ماكي سال وسيبحثان صناعة اللقاحات بمساعدة ألمانية. وقبل أيام دعا شتاينماير أيضا لتعزيز التعاون مع أفريقيا لحماية لمناخ.

استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من قبل الرئيس السينغالي ماكي سال (دكار 21 فبراير/ شباط 2022)

استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من قبل الرئيس السينغالي ماكي سال (دكار 21 فبراير/ شباط 2022)

يستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال نظيره الألماني فراك ـفالتر شتاينمايراليوم (الاثنين 21 فبراير/ شباط 2022). ويرافق الرئيس الألماني في زيارته وفد من ممثلي قطاع الأعمال في ألمانيا. ويركز المحور الرئيسي لزيارة الرئيس الألماني للسنغال، والتي تستمر حتى بعد غد الأربعاء، على مسألة إقامة منشآت لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أفريقيا، وفقا لما ذكره مكتب شتانيماير في برلين.

وكشفت شركة بيونتيك الألمانية لصناعة الأدوية مؤخرا عن خطط لإقامة منشآت لتصنيع اللقاحات في السنغال، التي تقع غربي أفريقيا، فضلا عن رواندا وجنوب أفريقيا. ومن القضايا الأخرى على جدول أعمال الرئيس الألماني خلال زيارته، الموقف الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشارك قوات أوروبية في مهام مكافحة الإرهاب الإسلاموي. يشار إلى أن السنغال تجاور دولة مالي، حيث توجد قوات أوروبية- بينها قوات ألمانية- والتي خضعت للتدقيق في أعقاب الانقلاب العسكري في تلك الدولة. وقد أعلنت فرنسا، ودول أخرى، إنهاء مهمتها العسكرية هناك.

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صانع اللقاحات الألماني "بيونتيك" يكشف عن خطط لإنشاء مرافق تصنيع في أفريقيا

ويذكر أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مهتم بتعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا في عدة قطاعات من بينها أيضا مجال مكافحة التغير المناخي. وخلال استقباله لشباب أفريقي من أصحاب المنح الدراسية يوم الخميس الماضي، قال شتاينماير "أنا على قناعة بأننا في حاجة إلى الخبرات والأفكار من القارتين لوقف استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض".

وأوضح شتاينماير أن تفكيره ينصرف في هذا الشأن إلى الاستعانة بتقنيات صديقة للبيئة وإلى مشروع مثير للإعجاب مثل مشروع " الجدار الأخضر العظيم"، وهو عبارة عن إنشاء سور أخضر من أشجار ومساحات زراعية يهدف إلى وقف الانتشار الخطير للصحارى في القارة الأفريقية. وأضاف شتاينماير في نص خطاب يعتزم إلقاءه "نحن، أفريقيا وأوروبا، يمكننا أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض حتى نتمكن من أن نترك لأبنائنا وأحفادنا كوكبا جديرا بالعيش فيه"، مشيرا إلى أن الناس في الدول الأفريقية يشعرون بالتغير المناخي على نحو مأساوي في الغالب.

ح.ز/ م.س (د.ب.ا)

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    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مختارات

شركات عالمية تشرع في بناء منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا

دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.  

بعد إعادة انتخابه.. شتاينماير يحمل روسيا "مسؤولية" خطر "الحرب"

بعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن موسكو تتحمل "مسؤولية" خطر "الحرب" في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا، وذلك عشية زيارة المستشار أولاف شولتس لكييف وبعدها لموسكو.  

الصحة العالمية: خطر أوميكرون على العالم "مرتفع للغاية"

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" يمثّل خطرا "مرتفعا للغاية" على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد بشكل دقيق.  

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