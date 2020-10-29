الرئيس الألماني لـDW: يجب التصدي للعنف والدوافع الإسلاموية

على خلفية الهجوم الدموي الذي شهدته مدينة نيس في جنوب فرنسا، أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقابلة خاصة مع DW، على ضرورة "التصدي بكل حزم لأعمال العنف الوحشية والدوافع الإسلاموية". لكنه شدد في نفس الوقت على ما وصفه بـ"تحدي الحفاظ على انفتاح مجتمعاتنا الديمقراطية".
وقال شتاينماير في هذا الاتجاه إن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "غير مفيد". وتابع وزير الخارجية الألماني الأسبق "آمل، ومن خلال هذا التصعيد الذي تابعناه في الخطاب المتصاعد بشكل ملحوظ، ألاّ يتشجع بعض الجناة المحتملين للقيام بأعمال عنف".
شتاينماير شدد أيضا في مقابلته مع DW على أن ألمانيا ليست محصنة ضد الهجمات الإرهابية، وقال "يجب علينا التحلي باليقظة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا ينبغي السماح لمنطق الكراهية والانقسام أن يفرض نفسه.
واستطرد الرئيس الألماني بالقول: "إن " المجتمع المنفتح والمتعدد لا يكون قويا إلا عندما يؤسس تعايشه على أساس الاحترام والتقدير والمشاركة وليس على أساس الحط من الكرامة والتشهير والتهميش". وتابع الرئيس الألماني "في مجتمعاتنا الديمقراطية، يجب أن ألا نلتزم بمسار يجعل الكراهية والإقصاء معيار عمل الدولة "، على حد قوله.
يشار إلى أن هجوم نيس، الذي يشتبه بأن شاب تونسي قام به ، يأتي بعد أسبوعين تقريبا على اغتيال أستاذ في منطقة باريس، بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير. وأقدم شاب روسي من اصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما بقتله ذبحا، ما سبب صدمة في البلاد.
ع.ش/ ع.ج.م (DW)
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
نيس من جديد
29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب عدداً آخر بجروح عند كنيسة في مدينة نيس. وقع هذا الهجوم، الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي، بعد أقل من أسبوعين من قطع رأس صامويل باتي المدرس بالمرحلة الإعدادية على يدي رجل من أصل شيشاني.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم قرب مقر شارلي إيبدو
25 سبتمبر/ أيلول 2020 شخصان يتعرضان للطعن ويصابان بجروح في باريس قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ابدو الساخرة حيث نفذ متشددون إسلاميون هجوماً دامياً في 2015. والشرطة تلقي القبض على رجل من أصل باكستاني في هذا الهجوم.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
خبير تكنولوجيا متطرف
3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ميكايل هاربون (45 عاماً) خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل تصريحاً أمنياً يتيح له العمل في مقر شرطة باريس يقتل ثلاثة من ضباط الشرطة وموظفاً مدنياً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص. وكان قد اعتنق الإسلام قبل نحو عشر سنوات.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
جريمة رهائن السوبر ماركت
23 مارس/ آذار 2018 مسلح يقتل ثلاثة أشخاص في جنوب غرب فرنسا بعد احتجاز سيارة وإطلاق النار على الشرطة واحتجاز رهائن في متجر سوبر ماركت وهو يردد "الله أكبر". وقوات الأمن تقتحم المبنى وتقتله.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم على كاهن الكنيسة
26 يوليو/ تموز 2016 مهاجمان يقتلان كاهناً ويصيبان رهينة أخرى بجروح بالغة في كنيسة بشمال فرنسا قبل أن ترديهما الشرطة الفرنسية بالرصاص. ورئيس فرنسا آنذاك فرانسوا أولاند يقول إن المهاجمين سبق أن بايعا تنظيم "داعش".
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم يوم الباستيل
14 يوليو/ تموز 2016 مسلح يقود شاحنة ثقيلة ويصدم بها المحتفلين بيوم الباستيل في مدينة نيس الفرنسية فيقتل 86 شخصاً ويجرح العشرات في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وكشفت السلطات أن المهاجم فرنسي الجنسية مولود في تونس.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
مقتل شرطي فرنسي وصديقته
14 يونيو/ حزيران 2016 فرنسي من أصل مغربي يقتل أحد قيادات الشرطة طعناً خارج بيته في إحدى ضواحي باريس ويقتل رفيقته التي تعمل أيضاً في الشرطة. وقال المهاجم لرجال الشرطة الذين تفاوضوا معه أثناء حصاره إنه استجاب لنداء من تنظيم "داعش" الإرهابي.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجمات متزامنة على مواقع ترفيهية
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 باريس تهتز على وقع سلسلة من الهجمات شبه المتزامنة بالرصاص والقنابل على مواقع ترفيهية في المدينة يسقط فيها 130 قتيلاً و368 مصاباً. وحينها قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه يتولى المسؤولة عن هذه الهجمات. وكان اثنان من المهاجمين العشرة من مواطني بلجيكا، بينما كان ثلاثة منهم فرنسيين.
-
هجمات إسلامية متطرفة في فرنسا.. سلسلة الدم
هجوم شارلي إيبدو
7-9 يناير كانون/ الثاني 2015 مسلحان إسلاميان يقتحمان اجتماعاً لهيئة التحرير بمجلة شارلي إبدو الأسبوعية الساخرة في السابع من يناير/ كانون الثاني ويفتحان النار فيقتلان 12 شخصاً. ومسلح آخر يقتل شرطية في اليوم التالي ويحتجز رهائن في متجر سوبرماركت في التاسع من يناير/ كانون الثاني ويقتل أربعة أشخاص قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.