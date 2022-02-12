الرئيس الألماني شتاينماير يستعد لإعادة انتخابه مرة ثانية وأخيرة

فرانك فالتر- شتاينماير.. من هو رئيس ألمانيا الجديد القديم؟

مقاتل من أجل الديمقراطية، مطالب بعدم نسيان التاريخ، الهادئ المتواضع والوسيط في أوقات الأزمات. فمن هو الرئيس الألماني فرانك فالتر– شتاينماير الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية؟ ماهي مواقفه، وكيف صعد إلى منصب الرئاسة؟