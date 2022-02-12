الرئيس الألماني شتاينماير يستعد لإعادة انتخابه مرة ثانية وأخيرة

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يستعدّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إعادة انتخابه الأحد لولاية ثانية بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديموقراطية الوطنية التي قوضها في السنوات الأخيرة اليمين المتطرف وكوفيد-19.
مقاتل من أجل الديمقراطية، مطالب بعدم نسيان التاريخ، الهادئ المتواضع والوسيط في أوقات الأزمات. فمن هو الرئيس الألماني فرانك فالتر– شتاينماير الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية؟ ماهي مواقفه، وكيف صعد إلى منصب الرئاسة؟
يبدو أن هنالك إجماعاً وسط أغلب الأحزاب الألمانية على إعادة انتخاب الرئيس الألماني الحالي شتاينماير لمنصبه، قبيل انعقاد الجمعية الاتحادية الألمانية غداً الأحد، والتي تختص بانتخاب رئيس للجمهورية.
أكدت عدة أحزاب سياسية ألمانية دعمها لإعادة انتخاب فرانك-فالتر شتاينماير لشغل ولاية ثانية في منصب الرئيس الاتحادي، من ضمنها أحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي المعارض.
بعد 16 عاما من قيادة ميركل، تريد الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة شولتس نشر التفاؤل السياسي. لكن الغيوم السياسية العالمية وجائحة كورونا تحول دون ذلك. فما هي القضايا المنتظرة في العام الجديد 2022؟ وما رأي خبراء السياسة؟
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