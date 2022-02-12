 الرئيس الألماني شتاينماير يستعد لإعادة انتخابه مرة ثانية وأخيرة | DW الأخبار | DW | 13.02.2022

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DW الأخبار

الرئيس الألماني شتاينماير يستعد لإعادة انتخابه مرة ثانية وأخيرة

يستعدّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى إعادة انتخابه الأحد لولاية ثانية بعد أن اكتسب سمعة المدافع القوي عن القيم الديموقراطية الوطنية التي قوضها في السنوات الأخيرة اليمين المتطرف وكوفيد-19.

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