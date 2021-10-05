 الرئيس الألماني: تجربة العمالة المهاجرة تستحق أن تدرس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2021

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أخبار

الرئيس الألماني: تجربة العمالة المهاجرة تستحق أن تدرس

بمناسبة مرور 60 عاما على توقيع اتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة، أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ضرورة الإشادة بصورة أكبر بالإنجازات والخبرات التي استفادت منها ألمانيا على يد ما يسمى بجيل العمالة الوافدة.

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ضرورة الإشادة بصورة أكبر بالإنجازات والخبرات التي استفادت منها ألمانيا على يد ما يسمى بجيل العمالة الوافدة. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) في برلين في احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على توقيع اتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة إلى ألمانيا إن هذه القصص التي تتميز بالتفاؤل والشجاعة والمثابرة يجب أن تحظى "بمكانة مناسبة في كتبنا المدرسية وفي ثقافتنا المعززة للتذكر".

مختارات

بمناسبة اتفاق توظيف العمال الأتراك المبرم قبل 60 عاما، أشادت المستشارة الألمانية ميركل بمساهمة المهاجرين في التنمية الاقتصادية والثقافية، مؤكدة أن المانيا "أصبحت اقوى بفضل جهود المهاجرين الذين يعملون من أجل هذا البلد".

قال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا، ديتليف شيل، في تصريحات إعلامية إن ألمانيا تحتاج إلى نحو 400 ألف مهاجر ماهر سنويا لتعويض النقص في اليد العاملة. فما هي المجالات التي تحتاج إلى العمالة المتخصصة؟

غالبا ما تتم الإساءة إلى المهاجرين بتحميلهم المسؤولية عن مشاكل أوروبا، لكن مايكل ثيدغسمان المدير التنفيذي لمنظمة "آي يو ووتش" يرى أن وضع رؤية طويلة الأمد لاندماج المهاجرين سيصب في صالح القارة الأوروبية.

لا شك أن تبعات الحرب في سوريا واللجوء إلى بلد مختلف، قد أثر على العلاقات الأسرية والإجتماعية بين اللاجئين. دراسة ألمانية جديدة سلطت الضوء على واقع هذه العلاقات.

وذكر شتاينماير أن المجتمع الألماني تأخر للغاية في استعداده لتغيير وجهة نظره عن الأشخاص الذين تم جلبهم في الأصل إلى بلدهم فقط كمهاجرين مؤقتين، وبقي الكثير منهم بعد ذلك بشكل دائم، وقال شتاينماير: "بسبب ذلك، تم التغافل عن الكثير من الأمور حول هذا الأمر، وهو ما أدى إلى الكثير من المشكلات من وجهة نظري".

وأكد شتاينماير أن الاعتراف وإبدا الاحترام للآخر والفضول لمعرفة ثقافة مختلفة من كلا الجانبين أمور ضرورية للتغلب على التحفظات أو حتى المخاوف، وقال: "الاستعداد لترك النزعة القومية الضيقة والغطرسة الثقافية وراءنا، والاقتراب من الآخرين، والانخراط مع بعضنا البعض، والتعلم من بعضنا البعض، هو أفضل شرط للتعايش السلمي ومن أجل مستقبل أفضل".

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وفي 30 تشرين أول/أكتوبر 1961، وقعت ألمانيا اتفاقية مع تركيا لاستقدام عمال من هناك، على غرار ما فعلته أيضا مع إيطاليا واليونان وإسبانيا في ذلك التوقيت. وكان ينص الاتفاق في الأساس على عدم بقاء أي من العمال الذين تم استقدامهم من تركيا لفترة أطول من عامين، لذلك لم يكن من المسموح للعمال الأتراك بجلب أسرهم معهم. وبسبب ضغوط الاقتصاد، الذي لم يرغب في استبدال عمالته المدربة بوافدين جدد كل عامين، تم التخلي عما يسمى بمبدأ التناوب لاحقا، وسُمح بجمع شمل الأسرة. وفي هذا الخريف يُجرى الاحتفال بالذكرى الستين لإبرام الاتفاقية عبر العديد من الفعاليات والمعارض.

ومن بين منظمي حفل اليوم، الجالية التركية في ألمانيا (TGD)، التي تحتفل أيضا اليوم بمرور 25 عاما على تأسيسها. وتأسست الجالية في عام 1995 - أيضا كرد فعل على أعمال الشغب المعادية للأجانب وجرائم القتل العنصري التي وقعت في مدينتي زولينجين ومولن. وبسبب جائحة كورونا، تم تأجيل الحفل الذي كان مخطط إقامته في الأساس عام 2020.

وأشار قادة مؤسسين للجالية إلى اهتمام الجالية بالحصول على الجنسية المزدوجة، وتحسين الفرص التعليمية لأبناء وأحفاد المهاجرين من تركيا.

خ.س./ه.د (د ب أ)

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


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