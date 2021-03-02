 الرئيس الألماني: بلادنا تشاطر إسرائيل القلق على أمنها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.03.2021

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الرئيس الألماني: بلادنا تشاطر إسرائيل القلق على أمنها

الرئيس الألماني شتاينماير يؤكد أن بلاده تشاطر إسرائيل القلق على أمنها وتعمل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وذلك في لقائه مع الرئيس الإسرائيلي الذي يعد أول رئيس دولة أجنبية يزور ألمانيا هذا العام.

Deutschland Berlin | Israels Präsident Rivlin | Frank-Walter Steinmeier

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لإسرائيل تضامن بلاده فيما يتعلق بأمنها ولاسيما في ظل التهديدات الإيرانية. وفي أعقاب محادثات مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في قصر بيلفو الرئاسي في برلين، قال شتاينماير: "نتقاسم القلق على أمن إسرائيل، و نشاطر إسرائيل الهدف الخاص  بمنع تطوير إيران وامتلاكها لأسلحة نووية "، وأضاف أن بلاده تتقاسم القلق أيضا حيال دور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.

من جانبه، قال ريفلين إن القوى المتطرفة تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تأتي على رأس هذه القوى "وعلى المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مشترك وبصوت حاسم وبلا هوادة للتعزيز النووي لإيران". وأضاف ريفلين أن الأمر نفسه ينطبق على دعم إيران للمنظمات الإرهابية التي تهدد إسرائيل واستقرار المنطقة "نحن نعتمد على أصدقائنا في أوروبا".

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أنهى الرئيس جو بايدن "شهر العسل" بين بلاده ونتانياهو الذي امتد طيلة عهد دونالد ترامب. غير أن ذلك لا يعني تفريطا في الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل. تحوٌل، ستكون له تداعيات على كامل الشرق الأوسط وفق خبراء ألمان.

أفادت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار ينتقد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتزامن ذلك مع إعلان مديرالوكالة عقد اجتماع "تقني" مع إيران لبحث القضايا العالقة.

رغم الانتقادات التي وجهت إليها من منظمات حقوقية لعدم شمول الأسرى الفلسطينيين حملة التطعيم ضد كورونا في بداية انطلاقتها، تعتبر إسرائيل رائدة عالميا في هذا المجال وتتم الإشادة بتجربتها. فما ميزات تجربة التطعيم الإسرائيلية؟

واستقبل شتاينماير ريفلين كأول رئيس دولة أجنبية يزور ألمانيا في هذا العام، وأكد الرئيسان على تنامي صداقتهما الشخصية منذ سنوات، وقال شتاينماير إنها "شهادة للعلاقات الودية التي تطورت بين شعبينا في السنوات الأخيرة".

 

كما أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بنجاح حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل بوصفها نموذجا يحتذى بالنسبة لبلاده. وقال شتاينماير، موجها خطابه للرئيس الإسرائيلي، إن "حملة التطعيم هذه حظت بالكثير من الاهتمام والاحترام الكبير هنا في ألمانيا ليس فقط بسبب احترافية وسرعة التطعيم بل أيضا بسبب القدر الجيد من البراغماتية التي أرفقتها بلادكم والمسؤولون بهذه العملية ما سرع من  وتيرتها، وأعتقد أن بمقدور آخرين ونحن أيضا التعلم من هذا".

يذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا تعمل في إسرائيل منذ التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي، وهي تعد واحدة من أنجح الحملات على مستوى العالم ، وقد تراجعت أعداد حالات الإصابة الخطرة بكورونا وأعداد الإصابات الجديدة على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم في إسرائيل حتى الآن أكثر من 2ر5 مليون من إجمالي نحو تسعة ملايين نسمة، فيما حصل ما يقرب من 3ر4 مليون من هؤلاء على الجرعة الثانية.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

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