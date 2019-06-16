 الرئيس الألماني الأسبق فولف يجدد مقولته: الإسلام جزء من ألمانيا | أخبار | DW | 22.06.2019

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أخبار

الرئيس الألماني الأسبق فولف يجدد مقولته: الإسلام جزء من ألمانيا

قالها مرة وحصد عليها الكثير من الانتقادات من أوساط يمينية فيما صفق له المسلمون والليبراليون، واليوم جدد الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف جملته الشهيرة في مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في دورتموند "الإسلام جزء من ألمانيا".

Kirchentag 2019 Podiumsdiskussion mit Christian Wulff (picture-alliance/Flashpic/J. Krick)

قال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف إن بلاده تقبل بوجود "عدد كبير" من الديانات المختلفة على أراضيها ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمين بـ "قواعد صارمة". وخلال مؤتمر الكنيسة الإنجيلية في دورتموند اليوم السبت (22 حزيران/يونيو 2019)، قال فولف إنه يأتي في طليعة هذه القواعد الدستور الذي يغني عن الشريعة الإسلامية في حياة المجتمع.

ورأى فولف، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة بين 2010 حتى 2012، أن أركان الإسلام مثل الصلوات الخمس أو صيام رمضان " تتوافق مع مجتمعنا بشكل جيد للغاية".

وكان فولف صرح قبل تسعة أعوام إبان توليه منصب رئيس ألمانيا بأن "الإسلام أيضا جزء من ألمانيا في الوقت الراهن"، وقال فولف اليوم إنه يكرر هذه الجملة " بشدة أكبر"، لافتا إلى أن ما يثير قلقه هو أن نسبة الألمان الذين قبلوا بهذه العبارة عندما قالها للمرة الأولى كانت 60% أما الآن فقد تدنت هذه النسبة إلى 40% فقط.

مختارات

وأضاف فولف، الكاثوليكي المذهب، أن السؤال حول المقدار الذي يمكن أن تقبل به ألمانيا من أي دين يخفي قدرا كبيرا من الصراع، وتابع أن الدستور يعطي إجابة واضحة وهي أنه لا ينبغي إهمال  أحد بسبب معتقده. في الوقت نفسه، طالب فولف الروابط الإسلامية بأن تقلص من تبعيتها لمانحي الأموال في الخارج وذلك في إشارة إلى الجدل المثار حول اتحاد الشؤون الإسلامية التركي (ديتيب)، أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا.

واعتبر فولف أن افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمسجد المركزي لمنظمة "ديتيب" في مدينة كولونيا في خريف 2018، كان بمثابة خطأ كبير ومخيب للآمال.

من جانبه، طالب أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بأن يتم النظر إلى المسلمين باعتبارهم جزءا بديهيا ومتساوي الحقوق والواجبات من المجتمع. وانتقد مزيك اقتصار افتتاح مسجد "ديتيب" على تركيا وحدها وقال إنه كان "بالنسبة لنا، نحن المسلمين، بمثابة خدمة الدب الذي قتل صاحبه"، وأضاف:" رئيسي يُدْعى فرانك فالتر شتاينماير ومستشارتي هي أنغيلا ميركل".

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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النقاش في تطبيق ضريبة المسجد على المسلمين في ألمانيا  

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