الرئيس الأسبق الجمهوري جورج بوش يهنىء بايدن ويتعهد بدعمه

كتب الرئيس الأسبق الجمهوري، جورج دبليو بوش (2001-2009) في بيان "رغم خلافاتنا السياسية، أعلم أن جو بايدن رجل صالح فاز بفرصة قيادة وتوحيد بلادنا".

وفي خطاب النصر مساء السبت في ويلمينغون "كرر الرئيس المنتخب أنه كان المرشح الديموقراطي لكنه سيدير البلاد لكل الأمريكيين" كما ذكر جورج بوش وشكره على هذه "الرسالة الوطنية". وقال بوش في بيان اليوم الأحد (08 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) "تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن. قدمت تهانئي الحارة وشكرته على الرسالة الوطنية التي وجهها الليلة الماضية." وأضاف بوش "قدمت له نفس الشيء الذي قدمته للرئيسين ترامب وأوباما: صلواتى من أجل نجاحه، وتعهدي بالمساعدة بأي طريقة ممكنة" ، متابعا أن "كل الأمريكيين" يجب أن ينضموا إليه.

وفي حين يرفض دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته، مشيرا الى تجاوزات شابت العملية الانتخابية، أكد جورج بوش على الرقم القياسي لنسبة المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنها تشير الى "الوضع الجيد للديموقراطية" الأمريكية.

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وكتب أيضا أن "الرئيس ترامب له الحق في طلب إعادة فرز أصوات وتقديم طعون قضائية وسيتم حل كل المشاكل العالقة". لكنه أضاف أن "الأمريكيين يمكنهم أن يثقوا بهذه الانتخابات النزيهة بالعمقوالتي ستثبت نزاهتها ونتيجتها واضحة". وهنأ بوش أيضا ترامب بـ "إنجازه السياسي الاستثنائي" عبر الفوز ب70 مليون صوت.

وخلال حملة عام 2000 كانت النتائج بين جورج دبليو بوش ومنافسه الديموقراطي آل غور متقاربة جدا في ولاية فلوريدا الحاسمة. وقد طلب الديموقراطي إعادة فرز آلاف البطاقات التي تجاهلتها آلات التصويت.

لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك بسبب نقص الوقت، وأصبح جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة رغم عدم كسبه التصويت الشعبي على المستوى الوطني. ويأمل ترامب على الأرجح في نتيجة مماثلة وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا.

م.أ.م/ ع.ج ( أ ف ب)