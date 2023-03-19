الرئيسان الروسي والصيني يعلنان حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بدخول العلاقة الخاصة بين بلديهما حقبة جديدة في مواجهة الغرب.
يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.
خلال عشاء دولة في الكرملين شرب بوتين وجينبينغ نخب "رخاء ورفاه" الشعبين الروسي والصيني. وبالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية، تطّرق اجتماع الاثنين إلى مسألة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالنفط.
يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين إلى موسكو في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول دوليا، خصوصا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده.
في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!
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