 الرئيسان الروسي والصيني يعلنان حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين | DW الأخبار | DW | 21.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الرئيسان الروسي والصيني يعلنان حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بدخول العلاقة الخاصة بين بلديهما حقبة جديدة في مواجهة الغرب.

المزيد من المركز الإعلامي

العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين

العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين 19.03.2023

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟

الخلافات الصينية اليابانية.. هل يعمقها ملف أوكرانيا؟ 21.03.2023

شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟

شي جينبينغ في موسكو.. نحو تعاون استراتيجي شامل؟ 20.03.2023

الرئيس الروسي بوتين يزور شبه جزيرة القرم للاحتفال بمرور 9 سنوات على ضمها من أوكرانيا.

بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لاحتلالها 18.03.2023

المزيد DW الأخبار

أصبحت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة سادات خادم الشريعة رمزا للاحتجاجات الأخيرة ضد قواعد اللباس الديني الصارمة في بلدها.

سارة خادم تريد لعب الشطرنج باسم إيران ولكن بدون حجاب 21.03.2023

مرتفعات حراز اليمنية، التي كانت تفوح أغلب الوقت برائحة القات، أصبحت اليوم تفوح أكثر برائحة البن اليمني. فكيف ذلك؟

مرتفعات اليمن تفوح برائحة القهوة بعدما كانت تفوح برائحة القات. 21.03.2023

September 27, 2022, Brazil: In this photo illustration, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) logo seen displayed on a smartphone. (Credit Image: © Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

هيئة أممية تعرض تقريرا حول تجنب كارثة تغير المناخ 21.03.2023

الأفغانيون يستعدون لشهر رمضان وسط ظروف اقتصادية قاهرة

الأفغانيون يستعدون لشهر رمضان وسط ظروف اقتصادية قاهرة 21.03.2023

اقرأ أيضا

March 20, 2023**Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, March 20, 2023. Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

بوتين يقول لشي: "منفتحون" على خطة الصين للسلام في أوكرانيا 20.03.2023

يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.

Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping attend a welcome ceremony before Russia - China talks in narrow format at the Kremlin in Moscow, Russia March 21, 2023. Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

بوتين وشي يتحدثان عن علاقة "خاصة"– هل ينشأ محور جديد ضد الغرب؟ 21.03.2023

خلال عشاء دولة في الكرملين شرب بوتين وجينبينغ نخب "رخاء ورفاه" الشعبين الروسي والصيني. وبالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية، تطّرق اجتماع الاثنين إلى مسألة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالنفط.

FILE - Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin talk during their meeting in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. With Russia’s military failings in Ukraine mounting, no country is paying closer attention than China to how a smaller, outgunned force has badly bloodied what was thought to be one of the world’s strongest armies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

الرئيس الصيني في زيارة دولة لروسيا من أجل "السلام" 20.03.2023

يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين إلى موسكو في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول دوليا، خصوصا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده.

في ذكرى ضمها من أوكرانيا - زيارة مفاجئة لبوتين إلى القرم

في ذكرى ضمها من أوكرانيا - زيارة "مفاجئة" لبوتين إلى القرم 18.03.2023

في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!