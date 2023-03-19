الرئيسان الروسي والصيني يعلنان حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين

الرئيس الصيني في زيارة دولة لروسيا من أجل "السلام"

يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين إلى موسكو في مستهل زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، في وقت مناسب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول دوليا، خصوصا بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده.