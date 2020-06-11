الرئاسة الفرنسية تنفي أي نية لدى ماكرون للاستقالة

نفت الرئاسة الفرنسية الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020) معلومات وردت في تقرير لصحيفة "لوفيغارو" المحلية حول أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون (46 عاماً) تحدث مؤخراً عن احتمال استقالته من منصبه والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقالت الرئاسة لفرانس برس "ننفي ما ورد (في التقرير). لم يثر رئيس الجمهورية الاستقالة في أي وقت من الأوقات"، مضيفة أنّه "لم يشارك البتة في اجتماع عبر تقنية الفيديو" تحدث خلاله، وفق الصحيفة، عن المسألة.
وكانت صحيفة "لوفيغارو" قد أفادت في تقرير نشرته الخميس على موقعها الإلكتروني أنّ ماكرون "أظهر بوضوح" خلال اجتماع لممولي حملته في 2017 "الاستعداد إلى المخاطرة". وكانت "لوفيغارو" قد أشارت إلى أن ماكرون يطمح من خلال انتخابات مبكرة إلى إعادة احياء رئاسته وإعطائه تفويضاً لإعادة تشكيل الاقتصاد الفرنسي بمجرد احتواء جائحة فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين المزعومين أنّ هدف الاستقالة سيكون الدعوة إلى انتخابات مبكرة "في الأسابيع أو الأشهر المقبلة". ووفق "لوفيغارو"، قال ماكرون: "من المؤكد أنني سأفوز إذ لا وجود لمنافس".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن الرئيس ماكرون سيوجه كلمة إلى الفرنسيين عبر التلفزيون مساء الأحد المقبل. ومن المتوقع أن يتطرق فيها إلى التغلب على أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في البلاد. وتكررت تكهنات حول إمكانية قيام ماكرون بتعيين رئيس جديد للحكومة بدلاً من ادوارد فيليب. وسجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
يُذكر أنه مازال أمام الرئيس الفرنسي عامان آخران في ولايته الأولى.
ع.غ، أ.ح (د ب أ، آ ف ب)
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
شارل ديغول 1958- 1969
جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
آلان بوهير 1969-1969
عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
جورج بومبيدو 1969-1974
رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
فاليري جيسكار ديستان 1974-1981
وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
فرانسوا ميتران 1981-1995
أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
جاك شيراك 1995-2007
ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
نيكولا ساركوزي 2007-2012
الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
فرانسوا أولوند 2012- 2017
الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.
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بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون
إيمانويل ماكرون 2017-
أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.