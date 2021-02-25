الذوبان السريع للجليد يهدد البشرية

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أظهرت دراسات حديثة ان منسوب المياه في بحار العالم ارتفع بحوالي سنتميتر فاصل اثنان . ويرى الخبراء أن ذوبان جليد غرينلاند بسرعة هائلة أدى إلى ارتفاع منسوب البحار ويهدد البشرية .
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
يحاول العلماء حاليا الخروج بتكنولوجيا قد تنقذ الأرض من التغير المناخي، ولكن الحل قد يكون في المحيطات والتربة والنباتات. فكيف بإمكانها المساهمة في إنقاذ البيئة؟
نبه تقرير رسمي أن مجموعة من الدول ستشهد انخفاضاً في ناتجها المحلي بما يصل إلى 64 في المئة مستقبلا إذا ما استمر ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، وعلى رأسها السودان.
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