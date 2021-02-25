 الذوبان السريع للجليد يهدد البشرية | DW الأخبار | DW | 03.02.2022

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DW الأخبار

الذوبان السريع للجليد يهدد البشرية

أظهرت دراسات حديثة ان منسوب المياه في بحار العالم ارتفع بحوالي سنتميتر فاصل اثنان . ويرى الخبراء أن ذوبان جليد غرينلاند بسرعة هائلة أدى إلى ارتفاع منسوب البحار ويهدد البشرية .

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