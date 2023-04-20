 "الذهب الأبيض".. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم | مسائية DW | DW | 28.04.2023

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مسائية DW

"الذهب الأبيض".. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم

التنافس الأمريكي الصيني على الإمدادات من الموارد الطبيعية يشتد وينتقل إلى مادة الليثيوم خاصة في أمريكا الجنوبية.. فلماذا الليثيوم؟ وهل المعركة على الذهب الأبيض قادمة بين الطرفين؟

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