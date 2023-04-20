"الذهب الأبيض".. أبعاد الصراع الدولي على الليثيوم

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التنافس الأمريكي الصيني على الإمدادات من الموارد الطبيعية يشتد وينتقل إلى مادة الليثيوم خاصة في أمريكا الجنوبية.. فلماذا الليثيوم؟ وهل المعركة على الذهب الأبيض قادمة بين الطرفين؟
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، ضجة، لكنها سلطت الضوء مجددا على مساعي التكتل الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. فما مدى واقعية رؤية ماكرون؟
مجددا يقوم مسؤول ألماني رفيع بجولة في دول أمريكا الجنوبية. وهذه المرة يزور المستشار أولاف شولتس شخصيا ثلاث دول: الأرجنتين وتشيلي والبرازيل. فلماذا هذا التوقيت"؟ ولماذا تحظى هذه المنطقة بأهمية شديدة لدى الحكومة الألمانية؟
يهدد "قانون خفض التضخم" الأمريكي بأضرار كبيرة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن هدفه هو "كبح جماع الاعتماد على الصين"، إلا أن خبراء يرون أن أوروبا "ضحية" للقانون الذين يصفه البعض بأنه "معاد لأوروبا أكثر من الصين"!
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