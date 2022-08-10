الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

خطوة بخطوة لبدء دراستك الجامعية في ألمانيا

يطمح كثيرون من الطلبة العرب بالدراسة في ألمانيا، لاسيما وأن الجامعات الألمانية مقصدا للطبلة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن الحصول على قبول جامعي في ألمانيا يلزمه العديد من الشروط، فيما يلي نقدم عرضا لأهم الخطوات الضرورية.