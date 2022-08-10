 الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

احتفالية في برلين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة الألمانية في القاهرة، بحضور ممثلين من كلا البلدين وبمشاركة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي

المزيد من المركز الإعلامي

جمعية مصرية تحفيز الأطفال في المناطق الفقيرة على التعليم بطريقة مختلفة. تعتمد على تنمية مهاراتهم بدون معلم.

جمعية مصرية تعتمد التعليم الحر لمساعدة الأطفال في المناطق الفقيرة 10.08.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

لقاحات معززة أم الانتظار؟ 08.09.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

الآثار الجانبية للقاحات

الآثار الجانبية للقاحات 08.09.2022

المزيد DW الأخبار

تعهّدت الولايات المتحدة من رامشتاين الألمانية بتسهيل مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل حربها الراهنة ضد روسيا.

مجموعة الاتصال تناقش في قاعدة رامشتاين المساعدة العسكرية لأوكرانيا 08.09.2022

تريد الشركة الناشئة Sukkha Citta تنشيط صناعة النسيج في إندونيسيا من خلال الملابس المستدامة.

شركة منسوجات إندونسية تصنع ملابس مستدامة 08.09.2022

لجنة برلمانية أوروبية تبحث في إساءة استخدام برامج التجسس من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يحقق في إساءة استخدام الحكومة لبرامج التجسس 08.09.2022

اتهمت الأمم المتحدة وواشنطن موسكو بنقل مئات الآلاف من الأوكرانيين قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها أو إلى روسيا.

واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا 08.09.2022

اقرأ أيضا

23.04.2008 chueler lernen deutsch am Goethe-Institut in Kiew , Ukraine . Students learning German at Goethe-Institut . Kiev , Ukraine . 23.04.2008 , , . Kiew UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Schueler Learn German at Goethe Institute in Kiev Ukraine Students Learning German AT Goethe Institute Kiev Ukraine 23 04 2008 Kiev UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

للدراسة في ألمانيا.. نصائح ذهبية لتعلم اللغة للطلبة الجدد 21.05.2022

إلى جانب الدوارات التعليمية التقليدية، يكتسب التعلّم الذاتي للغة الألمانية عبر الإنترنت اهتماماً متزايداً بين الطلبة الأجانب. غير أن البعض قد يواجه صعوبة في إيجاد ما يناسبه، فيما يلي نصائح ومعلومات تسهّل تعلم الألمانية.

Ukrainian refugees depart the train in Liviv Ukraine after traveling from the PrzemyÅl Glowny train station in Poland on Tuesday, August 30, 2022. The train was delayed by about 2 hours. The Russians invaded Ukraine on February 24, 2022 and more than 9 million people left the country. The situation is changing. More Ukrainians are returning home trying to resume a normal life. Photo by Tom O'Neill (Photo by Thomas O'Neill/NurPhoto)

ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا 06.09.2022

لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.

ILLUSTRATION - Ein junger Mann und eine junge Frau arbeiten am 16.07.2014 im Medienlabor der Universität Potsdam auf dem Campus Griebnitzsee gemeinsam an einem Computer. | Verwendung weltweit

خطوة بخطوة لبدء دراستك الجامعية في ألمانيا 18.05.2022

يطمح كثيرون من الطلبة العرب بالدراسة في ألمانيا، لاسيما وأن الجامعات الألمانية مقصدا للطبلة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن الحصول على قبول جامعي في ألمانيا يلزمه العديد من الشروط، فيما يلي نقدم عرضا لأهم الخطوات الضرورية.

(161112) -- CAIRO , Nov. 12, 2016 () -- Egyptian security forces stand guard at a square in Giza, Egypt on Nov.11, 2016. As Egypt moves forward on the path to securing a 12 billion U.S. dollars loan package from the International Monetary Fund (IMF), the country has found itself facing mysterious calls on social media for protests on Friday against economic conditions, according to official Ahram Online. (/Ahmed Gomaa)

هيومن رايتس ووتش تتهم القاهرة بإساءة معاملة لاجئين سودانيين 27.03.2022

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية متهمة إياها بالقيام باعتقال تعسفي بحق لاجئين سودانيين وأجبرتهم على "على تفريغ الصناديق من شاحنات". ولم يصدر رد من القاهرة.