الذكرى العشرين على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

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احتفالية في برلين بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الجامعة الألمانية في القاهرة، بحضور ممثلين من كلا البلدين وبمشاركة الهيئة الألمانية للتبادل العلمي
إلى جانب الدوارات التعليمية التقليدية، يكتسب التعلّم الذاتي للغة الألمانية عبر الإنترنت اهتماماً متزايداً بين الطلبة الأجانب. غير أن البعض قد يواجه صعوبة في إيجاد ما يناسبه، فيما يلي نصائح ومعلومات تسهّل تعلم الألمانية.
لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.
يطمح كثيرون من الطلبة العرب بالدراسة في ألمانيا، لاسيما وأن الجامعات الألمانية مقصدا للطبلة من مختلف أنحاء العالم، إلا أن الحصول على قبول جامعي في ألمانيا يلزمه العديد من الشروط، فيما يلي نقدم عرضا لأهم الخطوات الضرورية.
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية متهمة إياها بالقيام باعتقال تعسفي بحق لاجئين سودانيين وأجبرتهم على "على تفريغ الصناديق من شاحنات". ولم يصدر رد من القاهرة.
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