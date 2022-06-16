الذكرى الخمسون لفضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة

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يصادف 17 حزيران (يونيو) مرور 50 عامًا على اقتحام مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع ووترغيت بواشنطن ، والذي أدى في النهاية إلى استقالة الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون.
بعد نجاح سلسلة البودكاست "المتمردان.. مولود في الولايات المتحدة" التي جمعت بين باراك أوباما ونجم الروك بروس سبرينغستين، طُرح كتاب يحمل الاسم نفسه ليوثق مسار حياتهما المهنية والشخصية وقضايا العدالة الاجتماعية والتمييز.
"خطر".. كتاب مثير سيطرح قريباً في الولايات المتحدة والعالم، أعده الصحفي الأمريكي البارز بوب وودوارد والصحفي روبرت كوستا, ويتحدث عن قلق كبير اجتاح الأوساط السياسية الأمريكية من تصرفات ترامب عقب خسارته للانتخابات.
بعد تصريحات كثيرة لترامب أثارت ضجة واسعة، كشف صحافي أمريكي شهيرعن "سر للأمن القومي الأمريكي"، باح به الرئيس الأمريكي له خلال حوارات أجراها معه، فضلاً عن اعتراف ترامب بإنقاذه لمحمد بن سلمان في جريمة اغتيال خاشقجي.
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