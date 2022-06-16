 الذكرى الخمسون لفضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة | DW الأخبار | DW | 17.06.2022

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DW الأخبار

الذكرى الخمسون لفضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة

يصادف 17 حزيران (يونيو) مرور 50 عامًا على اقتحام مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع ووترغيت بواشنطن ، والذي أدى في النهاية إلى استقالة الرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون.

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