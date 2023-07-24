 الذكاء الصطناعي وحقوق الملكية الخاصة | المستقبل الآن | DW | 30.07.2023

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المستقبل الآن

الذكاء الصطناعي وحقوق الملكية الخاصة

الذكاء الاصطناعي متعدد المهام. لكن إمكانيات سوء استخدامه كبيرة أيضا. فبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن عمل صور افتراضية قريبة للواقع وبلا حدود أخلاقية أيضاً.

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The discovery of a new enzyme that can break down PET plastic. The discovery was made by researchers at the University of Leipzig. Foto: Clare Roth/DW

إنزيم لالتهام البلاستيك من البحار 24.07.2023

FILE - A file picture dated 31 December 2011 shows a man covers his hands in crude oil during a protest against Shell after a oil spill from a Shell oil field in Bonga, Nigeria. According to news reports on 13 November 2014, the Oil firm Royal Dutch Shell allegedly ignored internal advice to replace the outdated trans-Niger pipeline which eventually ruptured and caused two damaging oil spills, court documents obtained by Amnesty International revealed. The pipeline burst twice in November 2008, spilling thousands of barrels of oil on a large expanse of mangroves and ruining the livelihoods of almost 15,000 villagers near Bodo in Ogoniland in Rivers State. EPA/GEORGE ESIRI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

كيف يتشكل النفط الخام؟ 23.07.2023

Editorial use only - Handout - The Ocean Cleanup system is successfully collecting plastic waste floating in the Pacific Ocean, announced the Dutch inventor Boyan Salt on October 2, 2019. This system is the second prototype launched after the initial prototype failed. After four months at sea, the first prototype of the Ocean Cleanup system broke apart under the pressure of the wind and constant waves, failing to hold on to any of the plastic that it caught. This second prototype has successfully captured and held debris ranging from the tinniest plastics as small as 1 millimeter to much bigger waste, such as ghost nets, abandoned fishing gear. The new Ocean Cleanup system prototype has a parachute anchor to improve the devices function. Like the original prototype, the second version of the system is a U-shaped barrier with a net-like skirt that hangs below the waters surface. It moves with the current and gathers up faster moving plastics as they float by. However, the system has been carefully designed not to negatively impact wildlife, allowing for fish and other animals to swim beneath it. Photo by The Ocean Cleanup via ABACAPRESS.COM |

ماذا يحدث لقمامة البلاستيك في البحار؟ 23.07.2023

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Türkisches Brot Schlagwörter: Brot, Preis, Anstieg, Inflation, Teuer, Nahrung

خبز من الطابعة ثلاثية الأبعاد 30.07.2023

Couple using digital tablet at home || Modellfreigabe vorhanden

ما هي صور الاختلاف بين أدمغة الإناث والذكور؟ 30.07.2023

Man patient with eeg headset for brain scan standing in neurological laboratory Man patient with eeg headset for brain scan standing in neurological laboratory during neurology experiment. Medical team of scientist monitoring brain activity analyzing nervous system Copyright: xPhotographer:xDragosxCondreax 44054652

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المستقبل الآن - هل سيقرأ الحاسوب أفكارنا؟ 30.07.2023

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