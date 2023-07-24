الذكاء الصطناعي وحقوق الملكية الخاصة

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الذكاء الاصطناعي متعدد المهام. لكن إمكانيات سوء استخدامه كبيرة أيضا. فبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن عمل صور افتراضية قريبة للواقع وبلا حدود أخلاقية أيضاً.
أعلنت غوغل عن إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحرك البحث الخاص بها. ستكون الخدمة تحت التجريب لعدة أسابيع، وستخضع لكثير من التطوير، لكن سماتها الأولى دخول تقنيات جديدة غير مسبوقة على البحث.
في معرض تقني ساخر مخصص للذكاء الاصطناعي، قام أحد البرامج بإنشاء نصب تذكاري وكتب تحته "آسف لقتل معظم البشر". المعرض المثير شمل عدداً من التقنيات المبتكرة، يتحدث الكثير منها عن نهاية الحياة على الأرض.
كشف آبل النقاب عن أحدث نظارة تجمع بين الواقع المدمج والافتراضي بصورة لا تفصل المستخدم عن واقعه المحيط كما كان يحدث من قبل. لكن انتقادات وجهت للسعر الذي طرحت به النظارة الجديدة. أطلقت آبل أيضاً تحديثات لعدد من منتجاتها
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