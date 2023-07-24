الذكاء الصطناعي وحقوق الملكية الخاصة

آبل تطرح نظارة جديدة للواقع المدمج والافتراضي بإمكانيات مذهلة

كشف آبل النقاب عن أحدث نظارة تجمع بين الواقع المدمج والافتراضي بصورة لا تفصل المستخدم عن واقعه المحيط كما كان يحدث من قبل. لكن انتقادات وجهت للسعر الذي طرحت به النظارة الجديدة. أطلقت آبل أيضاً تحديثات لعدد من منتجاتها