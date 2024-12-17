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علوم

الذكاء الاصطناعي يقدم حلولا مبتكرة لمرضى القلب

١٧ ديسمبر ٢٠٢٤

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وقد أخذ مكانه في العديد من المجالات، بما في ذلك الطب. فهل سنتوقف عن زيارة الأطباء في المستقبل؟

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روبوت يساعد في المجال الصحي - صورة رمزية
الذكاء الاصطناعي يقتحم المجال الطبي بقوةصورة من: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

طورت العديد من الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تطبيقات عديدة في القطاع الصحي. ومؤخرا ظهرت طريقة جديدة لقياس التيارات القلبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسمى "تخطيط القلب الفائق"، وفق موقع الصحيفة الألمانية "بيلد".

ويسجل هذا الجهاز حوالي 3.2 مليون نقطة بيانات يتم تحليلها بواسطة مركز بيانات متخصص. تعمل الخوارزميات الذكية على فحص 290 معلمة لكل نبضة قلب. ويعد هذا النوع من التشخيص أكثر دقة مقارنة بتخطيط القلب التقليدي. وبمجرد الانتهاء من الفحص، يحصل المريض على تحليل شامل لوظائف قلبه. هذه التكنولوجيا قد تكون أكثر دقة وتقدم تشخيصات أفضل.

يتغير صوت مرضى قصور القلب نتيجة لوجود وذمة رئوية وتراكم السوائل في الجهاز الصوتي. يمكن للتكنولوجيا الحديثة اكتشاف هذه التغيرات الصوتية، مما يساعد في التنبؤ بتفاقم الحالة. هذه التقنية تعمل على تقديم إنذار مبكر من خلال تحليل أصوات المرضى. وتقوم شركة ألمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مستشفى "شاريتيه" في برلين، بتطوير هذا النظام الذكي، الذي من الممكن أن يصبح جاهزًا للعمل بحلول عام 2026، يضيف موقع الصحيفة الألمانية "بيلد".

يتوقع د. فلوريان غيسلر من معهد "فراونهوفر" الألماني المختص في مجال البحوث حول التطبيقات، أن الطب الرقمي سيظل موجودًا في المستقبل، بدءًا من الوقاية والتشخيص والعلاج وصولًا إلى الرعاية اللاحقة. ومع ذلك، يضيف غيسلر: حتى في المستقبل القريب، ستكون هناك حاجة للإنسان من أجل تقييم اقتراحات الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار النهائي".

ع.ع

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