 الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الألماني | سياسة واقتصاد | DW | 30.11.2019

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سياسة واقتصاد

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الألماني

الذكاء الاصطناعي قد يوفر إمكانيات هائلة ويفتح آفإقا واسعة أمام الاقتصاد الألماني للتطور والازدهار. لكن ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة وإطار قانوني، وقبل كل شيء يحتاج للنظر بإيجابية للتكنولوجيا الذكية واستخداماتها.

الصورة من منتدى الإبداع المفتوح حول الذكاء الاصطناعي في موسكو

يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الألماني

488 مليار يورو أو 13 في المائة أكثر في الناتج القومي المحلي بالمقارنة مع السنة الحالية! مثل هذه الأرقام يجب أولا التريث في إعلانها. فالحديث يدور عن قوة الذكاء الاصطناعي إذا تم استخدامه بشكل واسع حتى 2025 في عملية الإنتاج والحياة اليومية.

مختارات

وهذا ما أنجزته شركة الاستشارات الألمانية "أرثور د. ليتل" بتكليف من اتحاد "إيكو" لاقتصاد الانترنيت الألماني وبمساعدة معهد فودافون للدراسة التي تحمل عنوان: "الذكاء الاصطناعي. قوة وتغيرات مستدامة للاقتصاد في ألمانيا".

المبلغ الأكبر أي نحو 330 مليار يورو هي توفير في التكاليف. والباقي هي أرباح جديدة يمكن أن يحققها الذكاء الاصطناعي إذا أفسحنا له المجال، لأنه ينظر إليه في ألمانيا كوحش بلا قيود ويجب ضبطه.

كل واحد منا يستخدم الذكاء الاصطناعي

التركيبة من الشبكة العصبونية وقواعد البيانات الكبيرة والقدرة على التعلم تجعل من الممكن تقليد بعض القدرات الإنسانية. فالذكاء الاصطناعي يتم استخدامه للتعرف على الصورة واللغة والاستنتاجات المنطقية. واليوم هو يعمل بالأساس كركيزة داعمة، كما يقول لارس ريغل الباحث لدى "أرثور د. ليتل" مثل تطبيق يبين الطريق أو يحذر من الازدحام في حركة السير.

مصنع بروشه الجديد في لايبزيغ

إنتاج السيارات لدى بورشه، مستوى الأوتوماتيكية بالذكاء الاصطناعي سيزداد

وفي الحياة اليومية هو منتشر أكثر مما نتصور: "فمستخدم عادي لمواقع إنترنيت عادية مثل Spotify و Amazon أو Zalando يتصل في اليوم الواحد مئات المرات بحلول الذكاء الاصطناعي". ثم هناك الذكاء الاصطناعي الذي يتولى عمليات روتينية مثل المحاسبة وحساب نفقات السفر. فقط واحد في المائة من الاستخدامات الحاصلة يكون مستقلا: فالخوارزميات والآلات تقوم بالعملية برمتها من البداية إلى النهاية مثلما في مستودع بضائع أوتوماتيكيي. والأشخاص يحددون هنا فقط  الأهداف ويراقبون الأنظمة.

وقد جرى بحث ودراسة أكثر من 150 حالة استخدام في مجالات مختلفة، وبالنسبة إلى ألمانيا كبلد صناعي متطور، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي واعد جدا في مجالي الانتاج والعمليات اللوجستية. فالآلات تتعلم بتقييم بياناتها العمل بفاعلية واستهلاك طاقة أقل، وأوقات تركيب الآلات تصبح قصيرة والصيانة مضمونة كي لا يشل أي خلل عملية الانتاج. وخطوط إنتاج نمطية بروبوتات يمكن أن تنتج بضائع متنوعة بسرعة وبكلفة منخفضة.

والمراقبة الذكية للجودة مثلا بمساعدة مجسات وكاميرا دائرة سيقلل من نسبة الخسارة مقارنة مع المراقبة التقليدية الحالية. وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم بتحفظ التكنولوجيا الذكية حسب اتحاد إيكو، قد تستفيد من ذلك.

وبما أنه يتم في الصناعة تقييم بيانات الإنتاج باستمرار، فلن تلعب هنا التحفظات الأخلاقية وحماية البيانات الشخصية أي دور. وفي صناعة السيارات يسود مستوى مرتفع في تطبيق النظام الأوتوماتيكي: وهنا لا توجد إمكانية كبيرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي.

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أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل

مهن جديدة

كذلك ستتوفر فرص جديدة للمزارعين مثلا في تخصيب بعض النباتات حسب الحاجة وسقيها وحمايتها. وهذا يزيد الانتاج ويخفض التكاليف ويزيد الانتاج ويضر بشكل أقل بالبيئة. وتنمو في هذا الإطار نماذج تجارية جديدة، كما يقول ينس روتيش، مدير مشروع Al Ethics von Bayer: "في الزراعة لن يتعلق الأمر بزيادة بيع بعض المنتجات، بل تقديم وعود في النتائج للمزارعين فيما يرتبط بالمحصول". والروبوتات يمكن مستقبلا أن تعوض عمال الحصاد من أوروبا الشرقية الذين يقل عددهم، كما يعتقد المستشار ريغل.

ولم يتم التحقق من التأثير على فرص العمل. لكن ريغل لا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى الاستغناء عن نصف العاملين وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، كما تقول بعض التوقعات المتشائمة. بل إن نتائج دراسة شركة الاستشارات "أرثور د. ليتل" ترى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تخفيف النقص الحاصل في المهارات المهنية، وتظهر أيضا مهن جديدة.

ذكي فقط بالبيانات الصحيحة

"الذكاء الاصطناعي هو وسيلة للوصول إلى الهدف من أجل تحسين خدماتنا"، يقول الخبير شركة أوتو الألمانية للتجارة، تيم بوخهولتس. و"نحن ننظر إلى هذه الدراسة كدعوة للاستيقاظ وانطلاقة بالرغم من أن السباق بدأ منذ مدة"، يقول الباحث زومه في مؤتمر إيكو لهذا العام، موجها كلامه للساسة ورجال الاقتصاد. والتحول في العمل لن يكون بالطبع بالمجان: فالاستثمارات الضرورية تتراوح ما بين 70 و 80 مليار يورو حتى عام 2025. وبالتالي فإن المشاركين في الدراسة يحبذون إنشاء صندوق تكنولوجيا حكومي ورأس مال أكثر وأمولا للتأهيل والبحوث. كما يجب التفكير منذ البداية في فاعلية الطاقة، كما أن هناك حاجة إلى بنى تحتية موثوق بها ونوع من الإجراءات لتجربة الابتكارات في محيط آمن. والذكاء الاصطناعي سيكون ذكيا، فقط إذا زودناه بالبيانات الصحيحة، كما تعتقد شارلوته رنغير من القسم القانوني في شركة باير الألمانية العملاقة للكيماويات والأدوية. وهذا يعني "بالنسبة إلى الشركات أنه يجب عليها أن تقوم داخليا بمهامها على أحسن وجه" تقول رنغير.

ماتيلدا يوردانوفا دودا/ م.أ.م

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


 

مختارات

بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

بات الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل بحد ذاته. ولكن أين هي التكنولوجيا الذكية حولنا؟ وكيف تساعدنا خلال حياتنا اليومية وهل من الممكن ملاحظتها؟ إليكم بعض الأمثلة من عالم التكنولوجيا. (05.12.2018)  

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