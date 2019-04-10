 الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقه في الكشف عن السرطان | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.04.2019

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علوم وتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يظهر تفوقه في الكشف عن السرطان

أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على التشخيص السريع والدقيق لأمراض السرطان. حيث تفوق برنامج حاسوب على أطباء الجلد في الكشف عن سرطان الجلد في دراسة شارك فيها أطباء من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا.

Melanoma - Hautkrebs - Dermatolgie (Colourbox)

ظهرت دراسة في ألمانيا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من الأطباء المختصين. وتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد إجراء تجربة شارك فيها 157 طبيب جلد من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا وبرنامج حاسوب تم تطويره خصيصا لهذه التجربة.

وكان على الأطباء خلال التجربة أن يُقيموا 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو "وحمة" أم سرطان الخلايا الصبغية "الميلانوما".

وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أكثر دقة من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرغ في ألمانيا. ونُشرت الدراسة في العدد الحالي لمجلة "يوروبيان جورنال اوف كانسر" المتخصصة في أبحاث السرطان.

هـ.د/ط.أ (د ب أ)

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  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Hautkrebs

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تعترف شركات التأمين الألمانية منذ عام 2015 بسرطان الجلد كأحد الأمراض المهنية الناتجة عن ممارسة المهنة. ويصاب نحو 30 بالمائة من أصحاب البشرة البيضاء بهذا السرطان، حسب دراسات وبيانات سابقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

  • Symbolbild Sonnenschutz

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    تنشأ سرطانات الجلد عقب التعرض لأشعة شمس شديدة أو لفحة شمسية في الطبقة العليا من الجلد.

  • Deutschland Arbeiter auf einer Baustelle in Berlin

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    ذكرت الدراسة، أن العاملين في مجال بناء القنوات هم الأكثر تعرضا لأشعة الشمس في ألمانيا. ووصلت نسبة "درجة احمرار الجلد"، وهي النسبة المعتمدة علميا لقياس احمرار الجلد بسبب أشعة الشمس، إلى 581 جرعة سنويا، نقلا عن موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألمانية.

  • Flash-Galerie Unsinnige EU-Richtlinien

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    حل العاملون في مجال تكسير الأحجار وعمال بناء المنازل في المركز الثاني والثالث في ألمانيا وكانت نسب "احمرار الجلد" قد وصلت عندهم إلى 531 و 494 جرعة سنويا.

  • Straßenbau Deutschland

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    النجارون والعاملون في الطرق والخرسانات والبناءون حلوا في مراكز متقدمة في قائمة الخطر. وتراوحت نسب تعرضهم لـ "احمرار الجلد" بين 435 و 474 جرعة سنويا، حسب ما ذكر موقع "آيرتسه تسايتونغ" الألماني.

  • Palästina Bauer in Gaza

    أصحاب هذه المهن معرضون لسرطان الجلد

    العاملون في المزارع احتلوا أيضا مراكز متقدمة في نسبة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. ووصلت جرعات "احمرار الجلد" عندهم إلى 395 جرعة سنويا، حسب بيانات الدراسة الألمانية الصادرة عن معهد الصحة والسلامة المهنية التابع للهيئة الألمانية للتأمين الرسمي ضد الحوادث.

    الكاتب: إعداد: زمن البدري ( د ب أ، DW )


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