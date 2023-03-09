 الذكاء الاصطناعي يساهم في توفير عمل للنساء | صنع في ألمانيا | DW | 15.03.2023

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صنع في ألمانيا

الذكاء الاصطناعي يساهم في توفير عمل للنساء

في ولاية كيرالا، نشأت شركات عديدة تغذي أجهزة الكمبيوتر بالبيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. مثلا، شركة إينفولكس التي تأسست بأقل من 300 يورو ويعمل بها الآن ما يقرب من 200 موظف.

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