الذكاء الاصطناعي يساهم في توفير عمل للنساء

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في ولاية كيرالا، نشأت شركات عديدة تغذي أجهزة الكمبيوتر بالبيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات. مثلا، شركة إينفولكس التي تأسست بأقل من 300 يورو ويعمل بها الآن ما يقرب من 200 موظف.
رغم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما يُعرف بـ "اقتصاد الوظائف المؤقتة" منذ وقت طويل، إلا أنها باتت تحقق تقدما سريعا في قطاعات أخرى وتقتحم سوق العمل. فهل أوروبا مستعدة لذلك ولتنظيم استخدام تلك التطبيقات؟
يعتقد الخبراء أن روبوتات المحادثة مثل ChatGPT ستغير طريقة التدريس والتعلم في الجامعات. سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نصوص لغوية خالية من العيوب، الأمر الذي قد يشكل خطراً أو يمثل فرصة.
أعلنت غوغل إطلاق الروبوت "بارد" للمحادثة بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" للشركة المنافسة. وأوضحت غوغل أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين "المعرفة في العالم وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار".
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
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