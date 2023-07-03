الذكاء الاصطناعي يساعد في كشف التقييم الزائف

الذكاء الاصطناعي يحل محل عشرات الموظفين في صحيفة "بيلد" الألمانية

تعتزم صحيفة "بيلد" الألمانية الاستعاضة بالذكاء الاصطناعي عن عدد من الوظائف، في خطوة تهدف لخفض التكاليف في إطار التحول للإنتاج الرقمي. ويسود قلق عام في الأوساط الصحفية حول العالم من فقدان آلاف الوظائف لهذا السبب.