 الذكاء الاصطناعي يساعد في كشف التقييم الزائف | كليك | DW | 10.07.2023

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كليك

الذكاء الاصطناعي يساعد في كشف التقييم الزائف

تعد التقييمات الزائفة عبر الإنترنت مشكلة للمستهلكين، ولكنها تمثل سوقا ضخما في نفس الوقت. الملايين من الناس يكسبون المال منها. تجار التجزئة مثل أمازون يحاولون عبر الإنترنت السيطرة على المشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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EMBARGO UNTIL MAY 24, 17:00 CET - Two electronic implants enables thought-controlled walking after spinal cord injury with Brain Computer Interface (BCI) are pictured during a press conference in Lausanne, Switzerland, Tuesday, May 23, 2023. Neuroscientists from EPFL, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, CHUV/UNIL, Lausanne University Hospital and CEA, University Grenoble Alpes Hospital CHUGA, University Grenoble Alpes UGA, will publish in the prestigious scientific journals Nature, that they have re-established the communication between the brain and spinal cord with a wireless digital bridge, allowing a paralyzed person to walk again naturally. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

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