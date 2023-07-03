الذكاء الاصطناعي يساعد في كشف التقييم الزائف

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تعد التقييمات الزائفة عبر الإنترنت مشكلة للمستهلكين، ولكنها تمثل سوقا ضخما في نفس الوقت. الملايين من الناس يكسبون المال منها. تجار التجزئة مثل أمازون يحاولون عبر الإنترنت السيطرة على المشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تعتزم صحيفة "بيلد" الألمانية الاستعاضة بالذكاء الاصطناعي عن عدد من الوظائف، في خطوة تهدف لخفض التكاليف في إطار التحول للإنتاج الرقمي. ويسود قلق عام في الأوساط الصحفية حول العالم من فقدان آلاف الوظائف لهذا السبب.
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تثير القلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية. هذه الانظمة قادرة على إنقاذ الأرواح، لكن يتم استغلالها أيضًا من قبل الأنظمة الاستبدادية. فما هي القواعد الأوروبية لمراقبتها؟
كشفت شركة غوغل عن تطويرها لتطبيق الترجمة حيث أصبح بإمكان برنامجها الشهير استعمال صوت المستخدم عند نطق العبارات المترجمة إلى اللغة الأجنبية. جاء ذلك في وقت تراجعت فيه شعبية خدمة "ترجمة غوغل" أمام أدوات الترجمة المنافسة.
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