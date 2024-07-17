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الذكاء الاصطناعي يساعد في العثور على الأطفال المفقودين

١٧ يوليو ٢٠٢٤

يعد فقدان الأطفال في الزحام أحد أسوأ كوابيس الوالدين. اليوم وعلى سواحل البحر الأدرياتيكي، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الحالات للعثور على الأطفال المفقودين في الشواطيء المزدحمة.

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منتجع ريميني على سواحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي
ساعدت التقنية في العثور بسرعة على أطفال فقدوا في منتجع ريميني على سواحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي صورة من: Fotogramma/ROPI/picture alliance

يسعى منتجع ريميني على سواحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العثور بشكل سريع على الأطفال الذين يُفقدون أو يبتعدون عن أعين الوالدين.

وبحسب تقارير إعلامية، يمكن الآن الإعلان عن الأطفال المفقودين على الشاطئ من خلال مكبرات الصوت الموضوعة هناك بأكثر من 100 لغة ولهجة مختلفة، باستخدام أصوات ذكية طبيعية النبرة، وفق ما ذكر موقع صحيفة دير شبيغل الألمانية.

الأساس لذلك هو برنامج كمبيوتر جديد يسمح أيضًا بضبط نغمة النداء بناءً على الطوارئ. تعود مكبرات الصوت المستخدمة في الإعلانات الهامة في ريميني إلى عام 1946، حيث كان عددها سبعة في البداية، والآن يوجد تقريبًا 150 منها.

للصوت الذي ينطلق منها على الشاطئ اسم خاص وهو "بوبليفونو". وفقًا للشركة المشغلة فقد تمت إعادة الآلاف من الأطفال إلى ذويهم عبر السنوات باستخدام هذه المكبرات.

منتجع ريميني على سواحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي
تم بث أكثر من 200 إعلان عن فقدان الأشخاص حتى الآن باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجع الإيطاليصورة من: Fotogramma/ROPI/picture alliance

وبحسب تقارير الصحافة المحلية فإنه خلال موسم الصيف الحالي تم بث أكثر من 200 إعلان عن فقدان الأشخاص حتى الآن. كانت معظم هذه الحالات تتعلق بالأطفال، ولكن في بعض الأحيان كانت تشمل أيضًا زوار الشاطئ الكبار في السن وحتى الكلاب.

يقول متحدث باسم الشركة المشغلة: "تتميز هذه التطبيقات عن البرامج اللغوية التقليدية بأنها تستخدم شبكات عصبية عميقة وخوارزميات تعلم الآلة، مما يسمح بإنشاء نصوص أكثر دقة وتعقيدًا." وتشمل اللغات المدعومة على سبيل المثال الألمانية والهولندية والروسية.

يبلغ عدد سكان مدينة ريميني نحو  150،000 نسمة، وهي تعد واحدة من أشهر منتجعات البحر في إيطاليا بفضل شواطئها الرملية الواسعة. ومنذ عقود، تحظى ريميني بشعبية كبيرة بين السياح الألمان. هذا الأسبوع، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة فيها إلى 35 درجة مئوية.

عبّر حراس الشواطئ عن رضاهم الكبير عن المساعدة التي تقدمها التقنيات الذكية. ويوصي هؤلاء بأن يتذكر الآباء بدقة المكان الذي يوجدون فيه على الشاطئ ولون ووصف الملابس التي كان يرتديها أطفالهم حينما فقدوا.

ع.ح

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