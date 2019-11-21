 الذكاء الاصطناعي يرفع إجمالي الناتج القومي في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 21.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

الذكاء الاصطناعي يرفع إجمالي الناتج القومي في ألمانيا

في الوقت الذي يتخوف فيه البعض من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة البشرية، أكدت دراسة حديثة العكس، بل وأشارت إلى إسهام الذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة على تحقيق أرباح بالمليارات.

International Import Expo (picture-alliance/dpa/K. Wei)

أثبتت دراسة حديثة في ألمانيا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكنها زيادة منجزات الاقتصاد الألماني بصورة هائلة. وقالت الدراسة، التي نشرت الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات في جميع أنحاء ألمانيا سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.

مختارات

ووفقاً للدراسة، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج عنه ما يصل لحوالي 488 مليار يورو، يتحقق 70 في المائة منها، أي 330 مليار يورو، من خلال توفير تكلفة الإنتاج، بينما تتحقق الـ 30 في المائة الأخرى، أي 150 مليار يورو، كأرباح.

وأشارت الدراسة إلى أن المخاوف من فقدان الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي ليس له ما يبرره في معظم الحالات، حيث تنص الدراسة على أن "أكثر من 70 في المائة من الاستخدامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لن تكون بديلاً عن العاملين، وإنما سترفع من القدرة على الإبداع وإمكانيات المنافسة بالتعاون مع القوى العاملة كما هي".

إلا أن هناك مهام تفوق فيها الذكاء الاصطناعي على الطاقات البشرية، مثل التعرف على اللغات وتحديد هوية الأشياء والترجمة. على الجانب الأخر، كانت الأسبقية للقدرات البشرية على الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، مثل تطوير البرمجيات الخاصة بقيادة السيارات ذاتياً.

وفي هذا الشأن، تقول الدراسة: "استخدام الذكاء الاصطناعي يحسن من تأثير العمل البشري ويؤدي كذلك إلى زيادة القيمة المضافة للعاملين أنفسهم".

وأكدت الدراسة، التي شملت 150 نموذجاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي، أن أكثر القطاعات المستفيدة منه كانت التجارة والطاقة والبيئة والكيمياء، حيث تسبب في تحقيق كل قطاع منها أرباحاً وصلت إلى 100 مليار يورو.

د.ب/ ي.أ (د ب أ)

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


مختارات

بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

بات الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل بحد ذاته. ولكن أين هي التكنولوجيا الذكية حولنا؟ وكيف تساعدنا خلال حياتنا اليومية وهل من الممكن ملاحظتها؟ إليكم بعض الأمثلة من عالم التكنولوجيا. (05.12.2018)  

إعلان
Themenbild Facebook

 