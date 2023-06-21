الذكاء الاصطناعي يحل محل عشرات الموظفين في صحيفة "بيلد" الألمانية

تخطط صحيفة بيلد الألمانية، أحد أكبر الصحف مبيعًا في أوروبا، للاستعاضة بـ بالذكاء الاصطناعيعن مجموعة من الوظائف التحريرية، بحسب ما أبلغت المؤسسة فريق العمل في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وكجزء من برنامج منفصل وأكثر فورية لخفض التكاليف بقيمة 100 مليون يورو يهدف إلى استعادة الربحية، تعيد الصحيفة أيضًا تنظيم أعمالها الصحفية الإقليمية بوقف حوالي ثلث إصداراتها في إطار التحول للإنتاج الرقمي، في خطوة من المتوقع أن تتكرر عدة مرات في وسائل إعلامية مختلفة، وفق ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت أكسل شبرينغر إس إي المالكة للصحيفة - وهي أكبر ناشر إعلامي في أوروبا - في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين ، إن الصحيفة "للأسف ستتخذ مساراً مفارقاً للزملاء الذين لديهم مهام سيتم تنفيذها في العالم الرقمي بواسطة الذكاء الاصطناعي و / أو العمليات الآلية"، وأن "التغييرات الهيكلية الحالية تؤدي إلى خفض الوظائف. إننا نبتعد عن منتجات ومشاريع وأساليب لن تعود مربحة".

وقالت الصحيفة إن أدوار بعض "المحررين وموظفي الإنتاج المطبوع والمحررين والمراجعين ومحرري الصور لم تعد كما كانت عليه من قبل"، وفقًا للبريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه صحيفة فرانكفورتر الجماينه.

كما حذر الناشر من أن بعض الوظائف، لا سيما في مجالات مثل تخطيط الصفحة وتصحيح الطباعة، قد تصبح بحكم اللاغية مع اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

هل الذكاء الاصطناعي أفضل من البشر؟

تأتي الرسالة في أعقاب إعلان في فبراير/شباط من قبل الرئيس التنفيذي ماتياس دوبفنر، أن الناشر يجب أن يكون "شركة وسائط رقمية بحتة". وقال إن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكن أن "تجعل الصحافة المستقلة أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى أو حتى تحل محلها".

وتوقع دوبفنر أن الذكاء الاصطناعي سيكون قريبًا أفضل في "تجميع المعلومات" من الصحفيين، وقال إن الناشرين الذين ابتكروا "أفضل محتوى أصلي" - مثل الصحافة الاستقصائية والتعليقات الأصلية - هم من سيبقون على قيد الحياة.

إلى ذلك، لم يكن لدى "بيلد" تقدير فوري لعدد الوظائف التي قد يفقدها العاملون في نهاية المطاف. وقالت الصحيفة إنها ستعمل على تجنب التسريحات القسرية حيثما أمكن، لكنها كانت تتطلع إلى تقليص الأعداد في الجزء الخاص بالتحرير بـ "ثلاثة أرقام"، أو حوالي 200 وظيفة، عن طريق تقليل عدد الإصدارات الإقليمية التي تطبعها من 18 إلى 12، حسبما قالت صحيفة فرانكفورتر الجماينه الألمانية.

وقالت الصحيفة الألمانية إن البريد الإلكتروني الذي أرسلته إدارة شبرينغر تم توقيعه من قبل أربعة من كبار المديرين في الصحيفة، بما في ذلك رئيس التحرير ماريون هورن وروبرت شنايدر. واقترحت أنه يمكن توقع اتخاذ إجراءات مماثلة في نهاية المطاف في صحيفة "دي فيلت" اليومية الرئيسية التابعة لمجموعة شبرينغر.

حذرت دار النشر الألمانية شبرينغر من أن بعض الوظائف قد تصبح بحكم اللاغية مع اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

تغييرات جذرية للحد من الخسائر

كان دوبفنر قد أجرى بالفعل تغييرات جذرية في هيكل الموظفين في صحيفة التابلويد الشهيرة، حيث انخفضت المبيعات من 4.5 مليون قبل 20 عامًا إلى ما يزيد قليلاً عن مليون في العام الماضي، في محاولة لتغيير الأداء المالي المخيب للآمال والتعافي من سلسلة من الفضائح، إذ أُجبرت الصحيفة اليومية ذات النفوذ على إقالة محررتها السابقة جوليان ريتشيلت، وسط مزاعم بأنها حاولت التستر على سوء السلوك الجنسي والتنمر.

في وقت سابق من هذا العام، اضطر دوبفنر إلى الاعتذار بعد أن كشفت النصوص المسربة أنه حاول استخدام بيلد للتأثير على الانتخابات الأخيرة في ألمانيا وتغذيتها بآرائه الشخصية التي تهاجم نشاط تغير المناخ وإجراءات كوفيد والمستشارة السابقة أنغيلا ميركل.

وانتقدت جمعية الصحفيين الألمان (DJV) خطط شبرينغر ، محذرة من أن تخفيض الوظائف في بيلد من شأنه "ذبح الدجاجة التي تبيض ذهباً". وأضافت أن هذه الخطوة لم تكن "معادية للمجتمع فقط تجاه الموظفين، بل كانت أيضًا شديدة الغباء من الناحية الاقتصادية"، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان.

شبرينغر ليس أول ناشر إخباري يبدأ في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فقد أعلنت باز فييد BuzzFeed هذا العام أنها تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي "لتحسين" المحتوى والاختبارات عبر الإنترنت، بينما تستكشف ديلي ميرور وديلي إكسبريس في المملكة المتحدة أيضًا سبل استخدام الذكاء الاصطناعي.

الطريق لا يزال طويلاً

ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT إنشاء نص معقد للغاية من طلبات بسيطة يضعها المستخدم في شاشة الحوار، وإنتاج أي شيء من المقالات وتطبيقات الوظائف إلى إنتاج القصائد والأعمال الروائية، ولكن ردودها في بعض الأحيان غير دقيقة أو حتى ملفقة.

أيضاً، تستخدم مجلة "الرجل" وموقع الويب التقني "سي نت" الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات تم مسحها ضوئيًا لاحقًا للتأكد من دقتها من قبل المحررين الصحفيين - على الرغم من أن "سي نت" أقرت في يناير بأن المشروع كان يعاني من قيود بعد التقارير التي تفيد بأن أكثر من نصف المقالات يجب تصحيحها.

في أبريل/نيسان، أقال ناشرو المجلة الأسبوعية الألمانية "دي اكتويل" محررها واعتذروا لعائلة مايكل شوماخر بعد أن أجرت "مقابلة" مع أسطورة الفورمولا 1 التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

عماد حسن