الذكاء الاصطناعي وعلاج بعض أمراض الشلل

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في سويسرا، تمكن العلماء من مساعدة رجل مشلول على المشي مجددا بفضل استخدام رُقاقة في الدماغ وبمساعدة من الذكاء الاصطناعي.
تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.
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