الذكاء الاصطناعي وعلاج بعض أمراض الشلل

تطور واعد.. مصابون بالشلل النصفي يتمكنون من المشي بمفردهم

تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.