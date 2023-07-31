كليك

الذكاء الاصطناعي وتحسين الظروف الحياتية

طالب رئيس وزراء الهند مودي مواطنيه بأفكار توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية. وبالفعل، في بعض القطاعات يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الظروف الحياتية هناك، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من كليك.