الذكاء الاصطناعي وتحسين الظروف الحياتية

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طالب رئيس وزراء الهند مودي مواطنيه بأفكار توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في حل المشاكل الاجتماعية. وبالفعل، في بعض القطاعات يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الظروف الحياتية هناك، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من كليك.
يقول خبراء في الأمن الغذائي إنه يتعين علينا إيجاد نباتات تنتج محاصيل عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية لتلبية احتياجات السكان في أنحاء العالم. فأي دور يمكن أن يلعبه تحرير الجينوم والذكاء الاصطناعي في هذا السياق؟
لمنافسة "تشات جي بي تي" أطلقت شركة غوغل تطبيق برنامج بارد Bard للذكاء الاصطناعي في نحو 50 بلدا. التطبيق بات متاحا باللغة العربية في مختلف دول العالم، ويمكنه استخراج المعلومات من الصور أيضا.
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
يعتقد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أن الحاجة إلى تطوير هذه النوعية من البرامج سيعمل على المساعدة في سد فجوة الطلب على العمالة الماهرة في مجال التقنية، إضافة إلى سرعته في الإنجاز وخفض تكاليف التشغيل وسعر المنتج النهائي.
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