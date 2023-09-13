الذكاء الاصطناعي - والهوية البشرية

لذا يُطرح السؤال الوجودي: ما الذي يجعلنا نحن البشر نتميز عن غيرنا بعد هذا التطور؟

كانت الإجابة بسيطة منذ آلاف السنين، إذ رأى الإنسان نفسه على أنه أسمى المخلوقات، فنحن الوحيدون القادرون على ابتكار الفنون والتحدث إلى بعضنا البعض ولعب الشطرنج ورمي القنابل وتنظيف منازلنا. لكن برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات بدأت تنافسنا في هذا التفرد بشكل متزايد. فما الذي يميز الناس وعملهم بعد ان أصبحت الخوارزميات تحدد حتى سلوك المستهلك، وتكتب مجلدات مليئة بقصائد الحب وتشخص السرطان وتتحكم في أنظمة الأسلحة خلال الحرب وتقود السيارات؟

يستكشف المؤلف فولكر شتروبينغ العلاقة بين الإنسان والروبوتات ويركز بالتعاون مع برنامج الذكاء الاصطناعي Thekla الخاص به على القيم الداخلية للبشر. يبحث هذا الفيلم الوثائقي في مجالات عدة نتركها بإرادتنا للذكاء الاصطناعي.



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