 الذكاء الاصطناعي - والهوية البشرية | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

الذكاء الاصطناعي - والهوية البشرية

ظلت المشاعر والأحاسيس والإبداع تشكل لزمن طويل صفات بشرية بحتة، أما اليوم فقد بدأ الذكاء الاصطناعي يتغلغل أكثر فأكثر في هذه المجالات منافسا البشر.

Videostill Dokumentation | Ich rechne, also bin ich - Künstliche Intelligenz und menschliche Identität

 لذا يُطرح السؤال الوجودي: ما الذي يجعلنا نحن البشر نتميز عن غيرنا بعد هذا التطور؟

Videostill Dokumentation | Ich rechne, also bin ich - Künstliche Intelligenz und menschliche Identität

كانت الإجابة بسيطة منذ آلاف السنين، إذ رأى الإنسان نفسه على أنه أسمى المخلوقات، فنحن الوحيدون القادرون على ابتكار الفنون والتحدث إلى بعضنا البعض ولعب الشطرنج ورمي القنابل وتنظيف منازلنا. لكن برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات بدأت تنافسنا في هذا التفرد بشكل متزايد. فما الذي يميز الناس وعملهم بعد ان أصبحت الخوارزميات تحدد حتى سلوك المستهلك، وتكتب مجلدات مليئة بقصائد الحب وتشخص السرطان وتتحكم في أنظمة الأسلحة خلال الحرب وتقود السيارات؟

Videostill Dokumentation | Ich rechne, also bin ich - Künstliche Intelligenz und menschliche Identität

يستكشف المؤلف فولكر شتروبينغ العلاقة بين الإنسان والروبوتات ويركز بالتعاون مع برنامج الذكاء الاصطناعي Thekla الخاص به على القيم الداخلية  للبشر. يبحث هذا الفيلم الوثائقي في مجالات عدة نتركها بإرادتنا للذكاء الاصطناعي. 
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023 – 14:00 UTC
السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023 – 18:03 UTC
السبت 23 سبتمبر/أيلول 2023 – 20:30 UTC
الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 –01:00 UTC
الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 – 08:00 UTC
الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023 – 08:30 UTC
الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  29 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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