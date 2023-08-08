الذكاء الاصطناعي والمزيد من التنوع

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الصور التي يصنعها الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة وتتسم بالتنوع ومناسبة من حيث التكلفة لإعلانات شركات الأزياء. وبدأت أولى وكالات الإعلانات العمل المتخصص بالذكاء الاصطناعي التوليدي. لكنها تواجه انتقادات.
تعتزم صحيفة "بيلد" الألمانية الاستعاضة بالذكاء الاصطناعي عن عدد من الوظائف، في خطوة تهدف لخفض التكاليف في إطار التحول للإنتاج الرقمي. ويسود قلق عام في الأوساط الصحفية حول العالم من فقدان آلاف الوظائف لهذا السبب.
بعد أن اقتحم الذكاء الاصطناعي الكثير من مرافق حياتنا وبات جزءا منها، هل ستكون حلبته القادمة مضمار الأدب والموسيقى والرسم؟ هل سنقرأ يوماً أعمالاً أدبية كتبتها الروبوتات؟ العلماء يجيبون على هذه التساؤلات.
من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.
شفاه ممتلئة وعيون واسعة وبشرة ناعمة خالية من العيوب بفضل فلاتر التجميل، التي يمكن أن تجعل كل صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها لعارضة أزياء فاتنة. لكن ذلك قد يسبب مشاكل عديدة، ما دفع حكومات للتدخل.
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