 الذكاء الاصطناعي والمزيد من التنوع | كليك | DW | 14.08.2023

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كليك

الذكاء الاصطناعي والمزيد من التنوع

الصور التي يصنعها الذكاء الاصطناعي وسيلة فعالة وتتسم بالتنوع ومناسبة من حيث التكلفة لإعلانات شركات الأزياء. وبدأت أولى وكالات الإعلانات العمل المتخصص بالذكاء الاصطناعي التوليدي. لكنها تواجه انتقادات.

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