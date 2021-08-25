الذكاء الاصطناعي والكراهية!

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
هل يحمي الذكاء الاصطناعي من الكراهية على الإنترنت؟ كلا، فهذا غير ممكن بجميع اللغات كما يقول خبراء المعلوماتية.
فهل سيستمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لبث الكراهية والعنف؟
يسعى مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إلى تهدئة التوترات السياسية والطائفية بين السكان، نظرا لشعبيتهم والعدد الكبير لمتابعيهم وخاصة بين صغار السن والشباب المولعين بالتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي.
شهد السودان أكثر أيامه دموية منذ الانقلاب، مع مقتل 15 متظاهرا فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل. وطالب المحتجون الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة، بتسليم الحكم بالكامل لسلطات مدنية.
شركة فيسبوك تقدم اعتذارا لمستخدميها بعد انقطاع جديد في خدماتها، مبررة ذلك بعطل في ضبط الإعدادات، فيما استغلت الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا شهرتها الجديدة لانتقاد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من قاض، إعادة حسابه على تويتر، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي. كيف علل ترامب طلبه؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول