الذكاء الاصطناعي والكراهية!

لبنان.. المؤثرون في مواجهة الطائفية وخطاب الكراهية

يسعى مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إلى تهدئة التوترات السياسية والطائفية بين السكان، نظرا لشعبيتهم والعدد الكبير لمتابعيهم وخاصة بين صغار السن والشباب المولعين بالتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي.