 الذكاء الاصطناعي والكراهية! | كليك | DW | 22.11.2021

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كليك

الذكاء الاصطناعي والكراهية!

هل يحمي الذكاء الاصطناعي من الكراهية على الإنترنت؟ كلا، فهذا غير ممكن بجميع اللغات كما يقول خبراء المعلوماتية. فهل سيستمر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات لبث الكراهية والعنف؟

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