كليك

الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة !

ليس فقط لمجموعات البيانات ولكن أيضًا لفريق البحث: فكلما كان التنوع في البيانات أكثر كلما كان ذلك أفضل. فالنقص في تجميع بيانات التعلم لتدريب الذكاء الاصطناعي سينتج عنه خوارزميات خاطئة.