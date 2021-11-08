 الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة ! | كليك | DW | 22.11.2021

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كليك

الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة !

ليس فقط لمجموعات البيانات ولكن أيضًا لفريق البحث: فكلما كان التنوع في البيانات أكثر كلما كان ذلك أفضل. فالنقص في تجميع بيانات التعلم لتدريب الذكاء الاصطناعي سينتج عنه خوارزميات خاطئة.

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