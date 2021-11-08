الذكاء الاصطناعي والأحكام المسبقة !

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ليس فقط لمجموعات البيانات ولكن أيضًا لفريق البحث: فكلما كان التنوع في البيانات أكثر كلما كان ذلك أفضل.
فالنقص في تجميع بيانات التعلم لتدريب الذكاء الاصطناعي سينتج عنه خوارزميات خاطئة.
السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
دخلت ألمانيا في غمار سباق عالمي محموم نحو تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي من باب الحواسب الكمومية. مشروع "كوانتوم فالي ساكسونيا السفلى" سيجعل من هذه الولاية مركزا رائدا لتطوير الحوسبة الكمية بألمانيا تستقطب 400 باحث متخصص.
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
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