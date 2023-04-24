 الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء البشري | كليك | DW | 24.04.2023

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كليك

الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء البشري

يهدف البحث في "الذكاء الاصطناعي العام" إلى إنشاء أنظمة حواسيب تتمتع بذكاء يضاهي ذكاء البشر، وهذ ستكون قادرة على التعلم وحل المشكلات بشكل مستقل.

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قدرات روبوت شات جي بي تي 24.04.2023

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كليك - مستقبل الذكاء الاصطناعي 24.04.2023

Generative AI image of group of robots sitting at table and working on laptops while looking at screen in modern office and using artificial intelligence ManuelRuiz_ID13614_413581_011 Copyright: xManuelxRuizx

وظائفنا والذكاء الاصطناعي 24.04.2023

A visitor takes a picture with his mobile phone of an image designed with artificial intelligence by Berlin-based digital creator Julian van Dieken (C) inspired by Johannes Vermeer's painting Girl with a Pearl Earring at the Mauritshuis museum in The Hague on March 9, 2023. - Julian van Dieken's work made using artificial intelligence (AI) is part of the special installation of fans' recreations of Johannes Vermeer's painting Girl with a Pearl Earring on display at the Mauritshuis museum. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images)

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مبدعًا أيضًا؟ 24.04.2023

Bildnummer: 53431224 Datum: 23.02.2008 Copyright: imago/blickwinkel Europaflagge, Ausschnitt European flag, detail BLWS145103 kbdig 2008 quer Europaflagge Europafahne Flagge Fahne Europa Euroflagge Eurofahne Euro Euroland Union europaeische Union europaeische Gemeinschaft Gemeinschaft EU europaeisch Kontinent Staatenbund Bund Europarat Europaparlament Staatengemeinschaft blau gelb Stern Sterne Banner Europabanner Eurobanner Fahnentuch flaggen beflaggen Beflaggung multikulturell Multikulti international europaweit Zusammenarbeit zusammen gemeinsam Gemeinsamkeit vereint Vereinigung Kooperation kooperieren Miteinander grenzueberschreitend grenzenlos ohne Grenzen Freundschaft Fuenfzack fuenfzackig Fahnen Nationalflagge Nationalflaggen Nationalfahne Nationalfahnen Staatsflagge Staatsflaggen Staatsfahne Staatsfahnen EG Querformat Ausschnitt Anschnitt angeschnitten vier 4 Quartett Quartetts Gruppe Gruppen flag flags national flag national flags ensign ensigns European flag Europe flag Europe Euro flag Euro country European Union European Community Community European Continent Federation Federal Government Council of Europe European Parliament blue yellow Star Stars Europe banner Euro banner Bunting flagging decorate with flags multicultural Europe-wide Cooperation together common Common characteristic united co-operating With each other cross-border boundless without borders Friendship EC horizontal format section truncated four quartet quartets group groups Bildnummer 53431224 Date 23 02 2008 Copyright Imago Angle European flag Part of European Flag Detail Kbdig 2008 horizontal European flag Europe flag Flag Flag Europe Euro flag Euro flag Euro Euroland Union european Union european Community Community EU Eisch Europe Continent States Confederation Council of Europe European Parliament International community Blue Yellow Star Stars Banner Euro banner Flags Beflaggung multicultural Multikulti International Europe Cooperation together together Common ground united Association Cooperation Relationship each other limitless without Borders Friendship Flags National flag National flags National flag National flags National flag State flags State flag State flags eG Landscape Part of Bleed raised four 4 Quartet Quartet Group Groups Flag Flags National Flag National Flags Ensign Ensigns European Flag Europe Flag Europe Euro Flag Euro Country European Union European Community Community European Continent Federation Federal Government Council of Europe European Parliament Blue Yellow Star Stars Europe Banner Euro Banner Bunting flagging Decorate With Flags MULTICULTURAL Europe Wide Cooperation Together Common Common characteristic United Co Operating With each Other Cross Border without Borders friendship EC horizontally Format Section truncated Four Quartet Quartets Group Groups

لوائح قانونية لضبط أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ 24.04.2023

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