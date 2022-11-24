 الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة | صنع في ألمانيا | DW | 07.12.2022

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صنع في ألمانيا

الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة

تستخدم الشركات الصناعية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة. ويمكن استخدام نفس البرامج لتوفير الطاقة في المنازل. نعرض تجربة شركة تتعهد بتوفير ما يصل إلى 40 في المائة من الكهرباء والغاز والمياه.

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صنع في ألمانيا - اقتصاد المستقبل 07.12.2022

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