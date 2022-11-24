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تستخدم الشركات الصناعية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة. ويمكن استخدام نفس البرامج لتوفير الطاقة في المنازل. نعرض تجربة شركة تتعهد بتوفير ما يصل إلى 40 في المائة من الكهرباء والغاز والمياه.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
تخشى ألمانيا وقوع أزمة في الطاقة وبدأت مدن ألمانية في تشكيل خلايا أزمة. وبإجراءات مثل إطفاء أنوار معالم المدن وتخفيض الإضاءة بالشوارع بدأت تدابير تخفيض الاستهلاك وتزداد بوضوح الحاجة إلى مستشارين في مجال توفير الطاقة.
قالت روسيا إنها منعت "هجوما أوكرانيا" على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فيما قالت كييف إن قصفا روسيا تسبب في انفصال المحطة عن شبكة الكهرباء. الاتهامات المتبادلة تجدد المخاوف من احتمالية وقوع كارثة جديدة.
حث خبير ألماني مواطنيه على الاستعداد لانقطاع التيار الكهرباء وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشتاء وسط الصعوبات في إمدادات الطاقة بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
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