الذباب والديدان والدبابير.. حشرات تساعد في علاج الأمراض

الذباب الإسباني والدبور البرازيلي وغيرها من الحشرات الصغيرة لها دورها المهم في دورة الطبيعة والتوازن البيئي، ولكن كيف يمكنها أن تساهم في تحسين صحة الإنسان؟

شرانق دودة القز تحمل للأدوية

دودة القز من الحشرات التي تنتج خيوطاً يشيع استخدامها في صناعة أقمشة الحرير. وفي تايلاند حصراً تُستخدم شرانق ديدان القز الحريرية لصناعة الحرير والملابس الفاخرة منذ قرون بعيدة.

ولكن اليوم تم اكتشاف منافع أخرى لديدان القز الصغيرة، فقررت شركة إنجين لايف (EngineLife)، وهي شركة أجهزة طبية تايلاندية ناشئة استخدام الفيبروين الحريري، وهو بروتين مستخرج من ألياف الحرير كحامل للأدوية.

يرقات الذباب الأخضر لشفاء الجروح

إن استخدام يرقات الذباب الأخضر، والتي تسمى أيضاً باليرقات الطبية، لالتئام الجروح ليس أمراً جديداً، فقد تم استخدامها لشفاء الجروح في الطب التقليدي منذ قرون، ولكن أثبتت دراسات حديثة أن هذه اليرقات الصغيرة يمكنها أن تعجّل من شفاء الجروح وتساهم في تعقيمها أيضاً. والذباب الأخضر موجود في جميع أنحاء العالم، وهو أكبر بقليل من ذباب المنزل الذي نعرفه جميعاً، بحسب موقع "سي إن إن".

الحشرات كمواد غذائية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الذباب الإسباني يحارب عدوى الجلد

الذبابة الإسبانية هي خنفساء ذات لون أخضر زمردي، تتواجد في أنحاء من قارتي أوروبا وآسيا، تفرز مادة سامة تسمى الكانتاريدين والتي تبيّن أنها تساعد في علاج "المليساء المعدية" وهي عدوى جلد فيروسية تسبب ظهور حبوب تثير الحكة. ومادة الكانتاريدين هي المادة الفعالة المكوّنة للعلاج الموضعي الذي يستخدم في علاج مرض المليساء المعدية.

ويذكر أن مادة الكانتاريدين قد استخدمت سابقاً في الطب الآسيوي لنفس الغرض، ولكن الجديد أن هذه المادة موضوعة تحت الاختبار كعلاج محتمل للسرطان.

الدبور البرازيلي لعلاج السرطان

يتواجد الدبور البرازيلي في أمريكا الجنوبية، ويدعى أيضاً بوليبيا بوليستا، واستمد اسمه هذا من مدينة ساو باولو بالبرازيل حيث يتواجد بكثرة. وفي عام 2015 تم اكتشاف أن هذا الدبور ينتج سمّاً يحتوي على مكونات مضادة للسرطان، قادر على قتل الخلايا السرطانية دون أن يضرّ بالخلايا السليمة في الجسم، وما زال الخبراء يدرسون إمكانية استخدامه في علاجات السرطان، خاصة وأن الدبور البرازيلي ينتج مجموعة أخرى من السموم التي قد تسبب رد فعل تحسسي شديد للإنسان، بحسب موقع "أون ميدا" الإلكتروني.

إنقاذ الحشرات بدل قتلها To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أجنحة اليعسوب مضادة للميكروبات

أجنحة اليعسوب الشفافة والتي قد تبدو رقيقة للغاية لها خصائص مضادة للميكروبات، ومنها استوحى باحثون في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا سطحاً من التيتانيوم مخصص لتدمير الفطريات، واعتمد الباحثون في اختراعهم على الاعتقاد بأن بنية العديد من أجنحة الحشرات قد تتسبب بتمزّق بعض الكائنات الدقيقة، ويبدو أن هذا الاكتشاف قد يساهم في تقليل انتشار العدوى المكتسبة في المستشفيات.

ذباب الفاكهة لتطوير الأبحاث

يعتبر ذباب الفاكهة من الحشرات التي تستخدم في الأبحاث والتجارب، ويعود الفضل في ذلك إلى عمرها القصير الذي لا يتجاوز السبعة أسابيع، الأمر الذي ساعد الباحثين على فهم الكثير من المشاكل الطبية.

فساعد ذباب الفاكهة العلماء على تحسين الفهم العلمي للمناعة الفطرية، وهي الخط الدفاعي الأول للجسم ضد المواد الضارة، وبهذا حصل بروس بويتلر وجول هوفمان على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب عام 2011 لاكتشافهما جين "التول" - وهو جين أساسي لتحفيز الاستجابات المضادة للميكروبات في ذباب الفاكهة- والأبحاث اللاحقة حول المناعة الفطرية في الثدييات. كما يستخدم ذباب الفاكهة في أبحاث طبية أخرى، بما في ذلك أبحاث السرطان.

م.ج