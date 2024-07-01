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مجتمعألمانيا

الدي جي الأكبر سناً في المانيا

٢٧ يوليو ٢٠٢٤

إيلي شتاينر هي الدي جي الأكبر سناً في المانيا، فهي تُحيي حفلات التكنو رغم بلوغها 76 عاماً. الموسيقى المفضلة لديها هي موسيقى التكنو والهاوس.

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تُعتبر إيلي شتاينر الدي جي الأكبر سناً في المانيا. رغم بلوغها 76 عامًا، لا تزال تجعل الحشود ترقص في صالات الرقص في شتوتغارت وضواحيها. بشعرها الأحمر الناري وقبعة البيسبول وجسمها المغطى بالوشم، تبدو غير عادية بعض الشيء بالنسبة لعمرها. فهي تُحيي الحفلات كمنسقة موسيقى لأكثر من 35 عاماً تحت لقب DJ Elly. وهي تُحب إسعاد الناس من خلال الموسيقى ورؤية النشوة التي تغمرهم. عاشت إيلي حياة حافلة بالعديد من التقلبات - بما في ذلك صراع مع الاكتئاب وإدمان المخدرات. اليوم، تقول أنها تغلبت على الإدمان 100%، إذ أصبحت الموسيقى عقارها الجديد.

ريبورتاج: ألموت رورل

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