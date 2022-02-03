الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان في وقت متأخر من مساء السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022) ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.

وأفاد البيان أن العاهل محمد السادس، ملك المغرب، قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي "بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته"، وذلك بعد لحظات من إخراجه عبر النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

من جهته، اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المحلية في منطقة الريف بغض الطرف عن عمليات حفر الآبار خلال السنوات الماضية، والتواطؤ مع مزارعي القنب الهندي وتجاره. كما اتهم المرصد السلطات بتجاهل شكاوي سكان المنطقة الكثيرة بخصوص خطورة هذه الآبار على المخزون المائي وحياة القاطنين، خصوصاً الأطفال.

وجرى إخراج الطفل وسط تكبيرات جمهور من المواطنين في منطقة شفشاون، شمال المغرب، بعد أن ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، في أجواء جنائزية مهيبة تحت أضواء كاشفة.

وسقط ريان اورام البالغ من العمر خمسة أعوام في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام البلاد بكاملها ودول كثيرة.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)