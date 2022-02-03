 الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.02.2022

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أخبار

الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، وذلك بعدما ظلت الجهود المضنية للوصول إليه تشد الأنفاس في المغرب وخارجه منذ الأربعاء.

باءت محاولات انتشال الطفل ريان حياً من البئر بالفشل

باءت محاولات انتشال الطفل ريان حياً من البئر بالفشل

أخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان في وقت متأخر من مساء السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022) ميتاً من البئر التي ظل عالقاً فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي.

مختارات

فيما يترقب الكثيرون في المغرب تطورات مأساة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة ضيقة على عمق يصل لنحو 32 متراً، تسابق فرق الإنقاذ العمل لانتشاله عن طريق حفر بئر موازية رغم مرور أكثر من يومين على مأساته المؤلمة.

وأفاد البيان أن العاهل محمد السادس، ملك المغرب، قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي "بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته"، وذلك بعد لحظات من إخراجه عبر النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

من جهته، اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المحلية في منطقة الريف بغض الطرف عن عمليات حفر الآبار خلال السنوات الماضية، والتواطؤ مع مزارعي القنب الهندي وتجاره. كما اتهم المرصد السلطات بتجاهل شكاوي سكان المنطقة الكثيرة بخصوص خطورة هذه الآبار على المخزون المائي وحياة القاطنين، خصوصاً الأطفال. 

وجرى إخراج الطفل وسط تكبيرات جمهور من المواطنين في منطقة شفشاون، شمال المغرب، بعد أن ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، في أجواء جنائزية مهيبة تحت أضواء كاشفة.

وسقط ريان اورام البالغ من العمر خمسة أعوام في البئر في قرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام البلاد بكاملها ودول كثيرة.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/AP/Thailand Government Spokesman Bureau)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    من وراء زجاج

    يطمئن أقارب الأطفال وذويهم على صحتهم من وراء الزجاج؛ إذ لا يُسمح لجميع الأطفال بضم ومعانقة أسرهم، لخوف الأطباء من احتمال إصابة بعضهم بعدوى رئوية.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/AP/Thailand Government Spokesman Bureau)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    لغة الجسد

    يخضع الأطفال لفحوص طبية في المشفى. ويرتدي بعضهم أقنعة الفم الواقية، غير أن لسان حالهم وحركاتهم تفصح بما لا يستطيعون نطقه: نحن بحالة جيدة.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Getty Images/AFP/Tang Chhin Sothy)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    "تمت المهمة بنجاح"

    "تمت المهمة بنجاح": هكذا عنونت الصحيفة التايلندية "The Nation" على صدر صفحتها الأولى. كما احتفل زملاء الأطفال في المدرسة مرددين نفس المقولة.

  • Höhlendrama Thailand (picture-alliance/dpa/AP/J. Lai)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    صلاة شكر

    بعد أن تمت العملية بنجاح أدى زملاء الأطفال في المدرسة صلاة شكر. وكانوا قد طلبوا من "الرب" في صلوات سابقة مساعدة زملائهم والتلطف بحيواتهم.

  • Bildergalerie Thailand Höhlenrettung (picture-alliance/AP Photo/Tham Luang Rescue Operation Center)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    غصة

    بعض الحزن يخيم على الأجواء بعد وفاة غواص سابق تابع للبحرية أثناء مهمة لتزويد المحاصرين بإمدادات داخل الكهف.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (Reuters/Thai Navy Seals)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    على مراحل

    وجرى إنقاذ ثمانية أطفال وفتية، وخرجوا محمولين على محفات، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين. ونجحت أمس الثلاثاء عملية إنقاذ الأربعة الباقين والمدرب.

  • Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle (picture-alliance/Photoshot/Royal Thai Navy)

    بعد إنقاذ "أطفال الكهف".. حجر صحي وفرح وغصة

    نهاية سعيدة

    قام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بعملية الإنقاذ، وبذلك يكون الستار قد أُسدل على الدراما التي استمرت 18 يوماً. إعداد: مارتينو مونو/خ.س


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المغرب.. تواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان  

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في بئر ضيقة وعلى عمق 32 متراً.. مأساة الطفل ريان تحبس أنفاس المغرب 03.02.2022

فيما يترقب الكثيرون في المغرب تطورات مأساة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة ضيقة على عمق يصل لنحو 32 متراً، تسابق فرق الإنقاذ العمل لانتشاله عن طريق حفر بئر موازية رغم مرور أكثر من يومين على مأساته المؤلمة.