الديوان الملكي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

قال الديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان يعاني التهاباً في الرئية وأنه سيخضع لعلاج هو عباره عن مضاد حيوي. سبق أن أُدخل الملك المستشفى في أيار/مايو 2022، حيث مكث نحو أسبوع وخضع لفحوص طبية منها إجراء منظار للقولون.

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد أنّ فحوصا طبية أجريت للملك سلمان بن عبد العزيز (88 عاماً) أظهرت أنّه يعاني التهاباً في الرئة، مشيراً إلى أنّ الأطباء أعدّوا له برنامجاً علاجياً يعتمد على مضاد حيوي.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ خادم الحرمين الشريفين "استكمل الأحد الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبّين وجود التهاب في الرئة".

وأضاف أن "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته"، وتابع أنّ الفريق الطبي قرر أن يخضع الملك "في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضادّ حيوي حتى يزول الالتهاب".

وصدر البيان ليل الأحد بعد ساعات على بيان أول أفاد بأنّ الملك يعاني "ارتفاعاً في درجة الحرارة وألماً في المفاصل" ما استدعى إجراء فحوص طبية هي الثانية له في أقل من شهر.

وأجرى الملك الفحوص في "العيادات الملكية في قصر السلام بجدة"، المدينة الساحلية الواقعة غربي المملكة على البحر الأحمر.

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بصحة الملك الذي يقود الدولة النفطية الثرية منذ 2015، لكن يبقى نجله ولي العهد الأمير محمد البالغ 38 عاما، الحاكم الفعلي للبلاد ويدير شؤونها العامة واليومية.

ونهاية نيسان/أبريل، أعلن الديوان أنّ العاهل السعودي أُدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء "فحوصات روتينية"، وغادر في اليوم عينه، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وسبق أن أُدخل المستشفى في أيار/مايو 2022، حين مكث أكثر من أسبوع بقليل وخضع لفحوص طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون و"قد كانت النتيجة سليمة"، على ما أفاد الديوان الملكي حينها. كما دخل الملك المستشفى بالرياض في آذار/مارس 2022 لإجراء "فحوصات طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق "واس". كذلك، خضع في تموز/يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 جراحة لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.

وقبل اعتلائه العرش، شغل الملك سلمان منصب حاكم الرياض لعقود وكذلك منصب وزير الدفاع. ومنذ تسلّمه الحكم بعد وفاة أخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز، أطلقت المملكة سلسلة اصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، إضافة إلى منح مزيد من الحقوق للنساء، وتبنت سياسة خارجية حازمة ودخلت في النزاع اليمني على رأس تحالف عسكري، بالإضافة إلى شنّ حملة واسعة على المعارضة.

وفتح الملك باب السلطة أمام جيل شاب من آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير مهم في الخلافة وعيّن نجله محمد ولياً للعهد في 2017 ثم رئيساً للوزراء في 2022.

ع.ح/ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب، د ب أ)