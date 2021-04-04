 الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة يوقع رسالة تأييد للملك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة يوقع رسالة تأييد للملك

أعلن الديوان الملكي الاردني في بيان أن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني. جاء ذلك بعد أن أوكل الملك الأردني إلى عمه الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع أخيه.

ولي العهد السابق الأمير حمزة يوقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى مخلصا للملك عبد الله الثاني.

ولي العهد السابق الأمير حمزة يوقع رسالة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني.

قال الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم الاثنين (الخامس من أبريل/ نيسان 2021) إن ولي العهد السابق الأمير حمزة وقع رسالة في حضور عدد من أفراد العائلة المالكة أكد فيها أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبد الله الثاني. وبحسب البيان قال الأمير حمزة في الرسالة "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وأكد الأمير حمزة حسب البيان التزامه بدستور المملكة الأردنية الهاشمية وبأنه سيكون "دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا". وقال الديوان الملكي إن الأمير حمزة، ولي العهد السابق، وقع الرسالة بعد أن التقى مع الأمير الحسن، عم الملك، وأمراء آخرين اليوم الاثنين.

وأوكل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الاثنين إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال التعامل مع موضوع ولي العهد السابق الأمير حمزة الذي اتهم بالتورط في مخطط خارجي هدفه "زعزعة أمن الأردن"، وذلك لمحاولة حل المسألة داخل العائلة المالكة.

واتهمت الحكومة الأحد الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة امن الأردن واستقراره"، ووُضع في الإقامة الجبرية، فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصا.

 وكتب الديوان الملكي عبر تويتر مساء الإثنين "في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة".

وأضاف "أكد الأمير حمزة أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن". والأمير حسن (74 عاما) شقيق ملك الأردن الراحل حسين، وعم الملك عبد الله، شغل منصب ولي العهد لنحو 34 عاما. وكان الأمير حمزة (41 عاما) الذي طُلب منه البقاء في قصره في عمان، قال في تسجيل صوتي تم تناقله على تويتر وكان يتحدث فيه عبر الهاتف بنبرة تحدي "لن التزم" بالأوامر.

مختارات

قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني إن الأمير حمزة الحسين قام بنشاطات مع العشائر الأردنية لتحريضهم ودفعهم لتحركات من شأنها المساس بالأمن الوطني وأنه كان محل تحقيقات لفترة طويلة.

بعد أن أعلن الأمير الأردني حمزة عن وضعه قيد "الإقامة الجبرية" من قبل السلطات الأردنية بسبب "تحركات لاستهداف استقرار البلاد"، قالت والدته، الملكة نور، إنها تدين "الافتراءات" وتصلي "من أجل العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

وقال "أنا لن أتحرك لأنني لا أريد أن أصعِّد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى" العائلة.

وكان رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي توجه بناء على توجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت إلى قصر الأمير حمزة طالبا منه "التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".

لكن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد خلال مؤتمر صحافي الأحد أن الأمير حمزة تعامل مع الأمر "بشكل سلبي".وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء". وأضاف "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا (...) غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حاليا أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل".

وأكد الصفدي الأحد اعتقال ما بين 14 الى 16 شخصًا بالإضافة الى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:53

الأردن: اعتقالات وولي العهد السابق يعلن أنه قيد الإقامة الجبرية

مواضيع ذات صلة

Jordaniens Kronprinz Hamzah mit seiner Mutter Königin Noor

الملكة نور تصف المخطط المنسوب للأمير حمزة بـ "بهتان آثم" 04.04.2021

بعد أن أعلن الأمير الأردني حمزة عن وضعه قيد "الإقامة الجبرية" من قبل السلطات الأردنية بسبب "تحركات لاستهداف استقرار البلاد"، قالت والدته، الملكة نور، إنها تدين "الافتراءات" وتصلي "من أجل العدالة لجميع الضحايا الأبرياء".

Jordanien Sicherheitskräfte ARCHIV

تونس تعلن حظر التجول والأردن ينشر الجيش لمواجهة كورونا 17.03.2020

أعلنت الحكومة الأردنية تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. وفيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حظر التجوال بدءا من يوم غد الأربعاء، تزايدت الدعوات في الجزائر لتعليق مسيرات الحراك.

Mahmud Abbas und Benjamin Netanjahu bei Nahost-Friedensgesprächen

في الظل والعلن ـ علاقات إسرائيل مع العالم العربي 28.01.2020

قد يقرر العالم العربي إنجاح خطط السلام للشرق الأوسط التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بعض الدول العربية قريبة من إسرائيل أكثر مما هو معلن رسميا، وما يربط الطرفين هو العداء لإيران.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  