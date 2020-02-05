الديمقراطيون يفشلون في عزله.. مجلس الشيوخ يبرئ ترامب

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/فبراير 2020) الرئيس دونالد ترامب من التهمتين التي كان يحاكم فيهما بعدما لم يجده مذنباً بتهمة عرقلة عمل الكونجرس كما اتهمه مجلس النواب. وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برأ المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ساحة ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونغرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا. وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضوا للتبرئة مقابل رفض 47 عضواً.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)